Registran bajón en nivel de la Vicente Guerrero

En cuatro meses se pierden 374Mm3 por consumo y evaporación por lo que redujo del 70 por ciento al 61 por ciento

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Al cierre de 2025, la presa Vicente Guerrero, principal fuente de abasto agrícola y doméstico para el centro de Tamaulipas, almacenaba 2 mil 776 millones de metros cúbicos (Mm³), equivalente al 70 por ciento de su capacidad total.

A casi cuatro meses de ese registro, el embalse más grande de la entidad —y del noreste del país— ha disminuido 374 Mm³, como resultado de la evaporación, filtración al subsuelo y el consumo destinado tanto al uso humano como a las actividades productivas.

Actualmente, la presa se ubica en 61 por ciento de su capacidad, con un volumen de 2 mil 402 millones de metros cúbicos, lo que refleja el ritmo sostenido de extracción al inicio del ciclo agrícola.

De acuerdo con datos proporcionados a Expreso por el subsecretario de Infraestructura Hidroagrícola en Tamaulipas, Américo Rendón Dueñez, desde el 27 de diciembre de 2025 se mantienen abiertas las compuertas para garantizar el riego del Distrito 086, uno de los más importantes de la región.

“La presa Vicente Guerrero abrió compuertas el 27 de diciembre de 2025”, informó.

Durante este periodo, se han destinado 240 Mm³ exclusivamente para uso agrícola, volumen que forma parte del programa de riego en curso.

“Cuando se abrió la presa, el almacenamiento era de 2 mil 776 millones de metros cúbicos y al día de ayer es de 2 mil 402 millones. Para riego, a la fecha, se han utilizado 240 Mm³”, detalló.

El resto del volumen extraído —134 Mm³— corresponde a pérdidas por evaporación, filtración y consumo doméstico.

Esta cantidad equivale aproximadamente a 4.5 veces el consumo anual de agua en Ciudad Victoria para abastecer cerca del 70 por ciento de su territorio.

El funcionario explicó que, de manera regular, el cierre de compuertas se contempla para la primera quincena de junio; sin embargo, esta decisión dependerá del comportamiento de las lluvias en las próximas semanas.

“El cierre de la presa normalmente se realiza en la primera quincena de junio, dependiendo de las lluvias que se registren”, señaló.

Mientras tanto, la presa Vicente Guerrero continúa operando como eje del sistema hídrico regional, en un contexto donde la administración del recurso se vuelve clave ante la disminución gradual de sus niveles.