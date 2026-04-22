Sin sembrar, 50% de tierras agrícolas

La falta de humedad dejó sin sembrar la mitad del campo tamaulipeco, mientras productores enfrentan altos costos y bajos precios

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Cerca del 50 por ciento de las tierras se quedaron sin sembrar en este ciclo, reconoció el Secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, señalando que la falta de humedad fue la causa principal.

Al comparecer ante la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado, el funcionario presumió la atención del 97.62% del campo a través de 32 proyectos que beneficiaron a 112,127 personas, con una inversión de 224 millones de pesos.

Señaló que en 2025 se distribuyeron 232 toneladas de semilla certificada de maíz, sorgo, frijol, avena, cártamo y cacahuate para 2,702 productores de 26 municipios, comuna inversión de 25 millones.

Además de 674 toneladas de fertilizantes a 2,190 productores para beneficiar 3,372 hectáreas de cítricos.

Varela Flores también informó que en la zona sur del estado se entregaron 4,000 kilos de semilla de sorgo blanco a 55 productores de Aldama, Altamira y González, con una inversión de 200 mil pesos.

En el sector acuícola, reportó la inversión de 10 millones de pesos en 12 granjas que producen anualmente 858 mil piezas de ostión cultivado y 3 toneladas de mojarra tilapia, generando un beneficio directo a mil personas.

El titular de Desarrollo Rural a las acciones contra el gusano barrenador que en Tamaulipas ya suman 102 casos activos, señalando que se invirtieron el año previo 5.6 millones de pesos en diferentes acciones de control y prevención.

Señaló que se entregaron 4,455 dosis de larvicida, se inspeccionaron 2,500 embarques, 115,001 animales revisados, y se liberaron 70 millones de moscas estériles en el estado.

Ya en entrevista, el funcionario reconoció que el control de la plaga del gusano barrenador podría tomar varios años, pese a las diversas acciones que se llevan a cabo para erradicarlo.

Varela Flores, también se refirió a la instalación de una planta de biocombustible para producir bioturbosina, una iniciativa que dijo, no solo busca aprovechar los recursos de manera sostenible, sino que también ofrece una solución innovadora a los desafíos que enfrentan las comunidades rurales.

En los posicionamientos, las diputadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, señalaron que el campo tamaulipeco está en crisis, “no venimos a pedir milagros, venimos a pedir rumbo”, dijo Mercedes del Carmen Guillén Vicente del PRI.

Por su parte, Mayra Benavides Villafranca de MC, dijo que si bien hubo avances, como la producción de sorgo blanco y carbón vegetal, además de apoyos a productores ganaderos y agrícolas, el campo se ha visto afectado en sus presupuestos.

Apuntó que los costos de producción de una tonelada que rondan los 4,600 pesos y lo que se les paga por la misma, aproximadamente 3,500, no cubren los costos, por lo que las y los campesinos necesitan apoyos reales.

“El abandono del Gobierno Federal al campo es completamente evidente, no hay recurso presupuestal destinado a financiar la actividad del sector desde hace más de siete años; de 100 pesos que gasta el Gobierno federal al campo, únicamente 74 centavos son asignados al campo”.

Por su parte, la panista Marina Ramírez Andrade, lamentó una falta de política real para el desarrollo rural en el estado, “enfrentamos un campo sin instrumentos suficientes para atender sus necesidades más urgentes”.

Enumeró la falta de mecanismos eficaces de comercialización, ausencia de esquemas para proteger precios de garantía, falta de financiamientos accesibles, altos costos de insumos como el diésel y una falta de protección ante fenómenos naturales.

Cuestionó el que apenas se rehabilitaran 11 kilómetros de drenes y 1.2 kilómetros de canales, “el uso racional de agua exige mayor celeridad y resultados contundentes”, señaló.