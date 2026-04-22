Tamaulipeca llega por primera vez al Consejo General del INE

Fridda Denisse Gómez Puga toma protesta como Consejera Electoral; del INE, destaca que la democracia se fortalece cuando se amplían espacios y se rompen inercias​​​​​​​​​​​​​​​​

Por. Perla Reséndez

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Fridda Denisse Gómez Puga, tomó protesta como Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), junto a Blanca Yassahara Cruz García y Arturo Manuel Chávez, López.

La Consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, señaló que los nombramientos llegan en una nueva etapa del Instituto, puesta directamente a un proceso electoral que por su magnitud y complejidad, exigirá la aplicación rigurosa de toda la experiencia acumulada del INE.

Señaló que los nuevos consejeros, tienen la oportunidad y el deber de contribuir a la consolidación de la democracia mexicana, desde el más alto órgano de dirección electoral en el país.

En su mensaje, la tamaulipeca Denisse Gómez, Puga, señaló que la democracia es una constante construcción que depende de instituciones sólidas, “pero sobre todo inclusiva”.

Apuntó que las instituciones dependen de la diversidad de las personas que las integran, pero fundamentalmente de su constante actuar con legalidad, ética, independencia y con amplio sentido de responsabilidad histórica.

Apuntó que la función electoral no admite ambigüedades, aspiraciones, opciones y simples narrativas, “es una obligación, la legalidad es un mandato y la integridad es un valor que se practica cotidianamente “.

Señaló que ser tamaulipeca, implica conocer de primera mano los desafíos que enfrentan muchas regiones del país, contextos complejos, exigencias institucionales altas y una ciudadanía que demanda respuesta cercanas, claras, firmes y confiables.

“Ser tamaulipeca es construir cada día el país desde la frontera, con trabajo y sacrificio, y desde esa realidad, analizar, reflexionar y ejercer el voto con responsabilidad”.

Destacó el hecho que por primera ocasión, una mujer tamaulipeca llega a esta posición, “y eso no es menor, no es el logro individual de una mujer, es el resultado de generaciones que han abierto camino, de mujeres que decidieron romper moldes para llegar a abrir brecha y quedarse”.

Apuntó que su llegada al INE es un recordatorio de que la democracia se fortalece cuando se amplían los espacios, se rompen inercias, y cuando se reconoce que talento y la capacidad no tienen origen geográfico, género y condición.

Gómez Puga apuntó que la inclusión implica reconocer que la desigualdad no es uniforme, pues existen múltiples formas de exclusión y que las instituciones tienen la responsabilidad de atenderlas con firmeza y sensibilidad.

“La democracia no será plena mientras existan barreras que impidan a las personas ejercer sus derechos en condiciones de igualdad”, agregando que la legitimidad del INE no depende únicamente del cumplimiento de la ley, sino de la confianza que la ciudadanía deposita en sus decisiones”.

Agregó que son tiempos de alta exigencia para las instituciones electorales, ya que la complejidad del sistema, la intensidad de la competencia política y el escrutinio público, obliga a actuar con mayor rigor, claridad y responsabilidad.

Señaló que la función electoral no se trata sólo de organizar elecciones, “se trata de garantizar que la voluntad de las personas se respete, se trata de proteger la credibilidad de nuestras instituciones que son el resultado de personas valientes y persistentes y se trata sobre todo de honrar la palabra empeñada y la confianza pública”.