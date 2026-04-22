VIDEO: Reparación exprés: trabajadores arreglan tren en segundos en China

Una pareja de trabajadores del tren ligero chino repararon en tiempo récord las puertas de un convoy

CHINA.- Con perfecta sincronización y eficiencia, dos técnicos de uno de los sistemas de tren ligero que recorren las más grandes ciudades de China lograron reparar las puertas de una unidad.

En un video profusamente compartido en redes sociales, se puede ver a la pareja de empleados trabajar rápidamente, para lograr la reparación de las puertas en poco menos de un minuto.

Además, usuarios en redes sociales destacaron los elegantes atuendos que ambos portan, pues sus abrigos largos les permiten verse mejor mientras ejecutan sus labores.

Acto seguido, el tren pudo seguir su marcha sin que se registraran mayores incidentes, dejando tras de sí una imagen que envidiarían en la mayoría de sistemas de transporte masivo del mundo.

¿Cuánto gana un técnico del tren en China?

Ser un técnico del sistema de tren ligero chino no es cualquier cosa: primero, deben concluir una educación profesional, en donde conocen todo acerca de los trenes, su reparación y cómo actuar en caso de emergencia.

Este conocimiento es bien recompensado, pues se estima que un técnico del tren ligero gana, en promedio, casi 263 mil pesos al año, a lo que se le suma bonus y otras prestaciones.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.