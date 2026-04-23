Barra de Juristas con Perspectiva de Género pide presencia de Fiscal y titular de FENAAM en el sur de Tamaulipas

Romero Santiago advirtió que existen casos de violencia familiar con hasta tres años sin resolverse, así como denuncias de abuso sexual contra menores que no avanzan, lo que incluso ha derivado en afectaciones graves a las víctimas.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Ante el rezago en expedientes y la falta de atención en las fiscalías especializadas, la Barra de Juristas con Perspectiva de Género lanzó un llamado urgente a las autoridades estatales para que acudan al sur de Tamaulipas y atiendan directamente las deficiencias que persisten en estas instancias.

La presidenta del organismo, Nury Romero Santiago, exhortó tanto al fiscal general del estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, como a la titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENAAM), Aida Nohemí Márquez de la Cerda a realizar recorridos y cambios en las Fiscalías de la región.

“Es muy importante que el fiscal se dé una vuelta por el sur, la titular de FENAAM se dé una vuelta por el sur, necesitamos la presencia de ellos en esta zona. Necesitamos que las y los empleados que ocupen estos cargos sean competitivos, empáticos, solidarios, de perdida profesionales”.

El pronunciamiento surgió tras el bloqueo realizado por un ciudadano en protesta por la falta de atención en la Fiscalía situación que dijo refleja una problemática generalizada.

“Un llamado al Fiscal del Estado así como a la titular de FENAAM porque así como lo vimos con este ciudadano, nosotras como abogadas y foro litigante, estamos viviendo la falta de empatía en las instituciones, falta de materia prima, falta de personal. Eso revictimiza a las víctimas y está creando un conflicto social… tenemos problemas graves con las Fiscalías; con la FENAAM es muy lamentable que no está investigando con perspectiva de género y eso afecta a la ciudadanía… no quiere decir que no existan los delitos y que estén bajando, quiere decir que la ciudadanía ha perdido la credibilidad en las instituciones y por eso no denuncia”.

Romero Santiago advirtió que existen casos de violencia familiar con hasta tres años sin resolverse, así como denuncias de abuso sexual contra menores que no avanzan, lo que incluso ha derivado en afectaciones graves a las víctimas.

“Es muy lamentable que tenemos adolescentes con abuso sexual y que no estén avanzando las carpetas, así fuera una… no manejan triadas, manejan brechas de desigualdad, no se aplican con apoyo de contención. La perspectiva de género es muy importante, abarca hombres, niñas, niños y mujeres… tenemos hombres violentados y no hay una igualdad sustantiva; el que sea hombre no quiere decir que no sea violentado, es muy triste que fiscalías especializadas digan: «es hombre y todavía se viene a quejar”.

Finalmente, señaló que entre las principales carencias detectadas se encuentran la falta de insumos básicos como hojas para copias, combustible y personal suficiente, lo que frena el avance de las investigaciones y agrava la situación para quienes buscan justicia.

Romero Santiago estuvo acompañada de las integrantes de la Barra de Juristas con Perspectiva de Género: Mariam Gómez, Jazmín Velázquez, Dunia Ramírez, Ma. Guadalupe Zamarron, Lidia Herrera así como Bárbara Celis Barra.