Captan a perro en segundo piso del Periférico; C5 coordina su rescate

Perro corre desorientado en el segundo piso del Periférico; C5 CDMX coordina apoyo para su rescate.

CIUDAD DE MÉXICO.- La noche del 21 de abril de 2026, un perro blanco y negro, aparentemente de raza border collie, fue captado corriendo desorientado en el segundo piso del Periférico, a la altura de San Jerónimo, tras la intensa lluvia en la CDMX.

El reporte llegó al C5 de CDMX, que aseguró coordinar apoyo para su rescate.

Las imágenes compartidas en redes sociales por el periodista Israel Lorenzana se viralizaron rápidamente, mostrando al perro visiblemente asustado entre los carriles con tráfico.

Perro corre desesperado en segundo piso del Periférico tras lluvia en CDMX

Un perro fue captado corriendo desesperado en el segundo piso del Periférico, siendo reportado al C5 de CDMX, entidad que coordinó el envío de apoyo para su rescate.

#ÚLTIMO Aunque ustedes no lo crean un perrito va corriendo sobre periférico en el segundo piso a la altura de san Jerónimo !! Con dirección al sur !! Ya algunos compañeros reporteros lo van cuidando !! #ATENCIÓN @SSC_CDMX @OVIALCDMX @C5_CDMX APOYO !!! pic.twitter.com/shJkrcCym6 — Israel Lorenzana (@israellorenzana) April 22, 2026

El hecho ocurrió durante la noche del pasado martes 21 de abril tras la intensa lluvia en la CDMX, en donde los motoreporteros intentaron protegerlo mientras el C5 CDMX coordinó apoyo para su rescate seguro.

Tal y como se puede observar en las imágenes subidas a redes sociales, el perro que parece ser de la raza border collie, corría agitado sobre el asfalto mojado entre los carriles con tráfico, visiblemente asustado por la fuerte lluvia que azotó varias zonas de la CDMX

Israel Lorenzana, reportero de El Heraldo de México, fue quien compartió los videos para realizar el reporte al C5 de CDMX por lo que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Hasta el momento, el C5 de la Ciudad de México informó que se coordinaba el envío de apoyo para capturar al perro de forma segura y trasladarlo, pero no se tiene confirmación oficial sobre si se pudo realizar un rescate final.

CON INFORMACIÓN DE SDPN NOTICIAS