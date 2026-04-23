De Argentina a Tamaulipas: el reto viral de las balaceras enciende la alarma escolar

Autoridades educativas y de seguridad advierten que este fenómeno no puede tomarse como una simple travesura, pues se investiga como intimidación pública debido al pánico que genera y al despliegue de recursos que obliga a realizar

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Lo que comenzó como una supuesta “broma” en escuelas de Argentina encendió en pocos días las alertas en planteles de México, incluido Tamaulipas. El reto viral conocido como “Mañana tiroteo”, difundido principalmente en redes sociales como TikTok, consiste en escribir amenazas de balaceras en baños escolares para generar miedo, provocar suspensión de clases y viralizar la reacción de estudiantes y autoridades.

El primer caso se reportó el 15 de abril de 2026 en una escuela de Villa Elisa, Buenos Aires, donde apareció una pinta advirtiendo un supuesto tiroteo al día siguiente. Aunque no ocurrió ningún ataque, el mensaje provocó movilización policiaca y el patrón comenzó a repetirse en provincias argentinas como Córdoba, Mendoza y Tucumán. En menos de una semana, amenazas similares llegaron a escuelas de Nuevo León, Puebla, Veracruz, Sonora y Tamaulipas, donde las autoridades activaron protocolos de seguridad.

Aunque hasta ahora no se han concretado ataques reales, el impacto en las escuelas ha sido inmediato: operativos policiales, revisiones de mochilas, suspensión de actividades y alarma entre padres de familia. En Tamaulipas, el temor ha provocado ausentismo y una creciente preocupación entre las comunidades escolares, obligando a reforzar medidas preventivas ante la posibilidad de que estas amenazas escalen.

Autoridades educativas y de seguridad advierten que este fenómeno no puede tomarse como una simple travesura, pues se investiga como intimidación pública debido al pánico que genera y al despliegue de recursos que obliga a realizar. En México, las escuelas aplican sanciones como suspensiones y expulsiones, mientras que en otros países las consecuencias ya alcanzan procesos judiciales y multas económicas.

En Argentina, fiscalías ya abrieron investigaciones por amenazas falsas, mientras que en Estados Unidos y Europa este tipo de casos puede derivar en procesos penales por terrorismo escolar. La preocupación crece porque muchos adolescentes replican estas amenazas sin medir el daño emocional y operativo que provocan en miles de estudiantes, docentes y familias.

De Argentina a Tamaulipas, este reto viral ha demostrado que una amenaza falsa puede convertirse en una crisis real. Aunque no haya ataques, el miedo sí es verdadero, y hoy las escuelas enfrentan el reto de frenar una tendencia que utiliza el terror como entretenimiento, poniendo en riesgo la tranquilidad de toda la comunidad educativa.