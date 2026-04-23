Detectan 60 menores con VIH en Tamaulipas

Aclaran autoridades de Salud que viven con esa condición pero no se tienen registros de recién nacidos

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- En Tamaulipas, un total de 60 menores de edad viven con VIH; sin embargo, autoridades de salud destacaron que actualmente no se tienen registros de recién nacidos con esta condición, lo que refleja avances en la prevención de la transmisión materno-infantil.

El titular del Departamento de Prevención y Atención del VIH/SIDA y Hepatitis de la Secretaría de Salud, Jorge Sebastián Hernández Rodríguez, informó que en el estado hay alrededor de 2 mil 500 casos en control, de los cuales 60 corresponden a niños.

Destacó que la ausencia de casos en recién nacidos es resultado de los tratamientos que se aplican a mujeres embarazadas con VIH, lo que ha permitido reducir significativamente la transmisión del virus.

“Cada vez son menos los niños que nacen con VIH, lo que indica que los tratamientos están funcionando”, señaló.

El funcionario agregó que, de acuerdo con estimaciones, alrededor del 10 por ciento de las personas que viven con el virus desconocen su diagnóstico, por lo que se mantiene la estrategia de promoción de pruebas de detección.

Asimismo, indicó que la mortalidad por SIDA ha comenzado a disminuir, aunque aún no se puede hablar de un control total de la enfermedad.

Explicó que los tratamientos actuales son eficaces, siempre y cuando los pacientes sigan correctamente sus esquemas médicos.

“La meta es que las personas no fallezcan por esta enfermedad; hoy en día los tratamientos son gratuitos y han reducido los casos graves”, afirmó.

Añadió que algunas complicaciones se presentan en pacientes que abandonan su tratamiento.

Finalmente, recordó que en Tamaulipas operan los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), donde se brinda atención integral, tratamiento gratuito y seguimiento a los pacientes, lo que ha permitido mejorar significativamente su esperanza de vida.