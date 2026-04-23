Detienen en Argentina a líder de red de huachicol que operó en Tamaulipas

Fernando Farías Laguna era uno de los líderes de la banda que operó el tráfico millonario de combustible a través del puerto de Tampico

Por STAFF

Expreso

ARGENTINA.- Fernando Farías Laguna, contraalmirante de la Secretaría de Marina señalado como uno de los líderes de la red de contrabando de hidrocarburos conocida como huachicol fiscal, fue detenido en Argentina con fines de extradición, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Al momento de su captura se encontraba en posesión de documentación falsa.

El operativo fue resultado de la coordinación entre la Secretaría de Marina, a través de su Unidad de Inteligencia Naval; la Fiscalía General de la República, por conducto de Interpol México y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada; y el Centro Nacional de Inteligencia, dependiente de la Secretaría de Seguridad. García Harfuch destacó la colaboración de las autoridades argentinas y de UNIPOL como factor decisivo para localizar al prófugo.

La FGR giró la orden de aprehensión contra Farías Laguna el pasado 19 de agosto, por el delito de delincuencia organizada con fines de tráfico de hidrocarburos. Las investigaciones lo vinculan al desembarque ilegal de 31 buques en las aduanas de Altamira y Tampico, Tamaulipas.

Junto a su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, encabezaba una red de 13 personas dedicadas a introducir combustible refinado procedente de Estados Unidos con documentación falsa, haciéndolo pasar como aditivos, aceites o ingredientes para fabricar combustibles, modalidad conocida como huachicol fiscal, por tratarse de evasión de impuestos más que de ordeña de ductos.

El punto de quiebre del caso fue el 19 de marzo de 2025, cuando las autoridades aseguraron el buque tanque Challenge Procyon en el puerto de Altamira, Tamaulipas. La embarcación transportaba 10 millones de litros de diésel, además de armamento, 192 contenedores, 29 tractocamiones y otros vehículos.

La investigación, realizada durante siete meses, incluyó operaciones simultáneas en distintas regiones y permitió identificar una red con presencia en Tamaulipas, Querétaro y Jalisco, donde se desarrollaban actividades de almacenamiento y distribución del combustible ilegal.

El caso ha sido documentado por la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, instancia que informó que el hidrocarburo era enviado a países como Japón, Turquía e India.

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, hermano del ahora detenido, permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

“El Gobierno de México refrenda su compromiso con el combate a la corrupción y la no impunidad”, señaló García Harfuch en su posicionamiento oficial.