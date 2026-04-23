Frida Denisse al INE

Grano de arena/Juan Carlos López Aceves

Incluyendo a la Secretaría Ejecutiva, siete de las doce personas integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, tienen en su trayectoria profesional haber sido Consejera o Consejero de uno de los 32 Organismos Públicos Electorales del país.

Vine a cuento lo anterior, porque este martes la Cámara de Diputados aprobó por 334 votos a favor de MORENA, PVEM y PT, la designación tres nuevas personas integrantes del Consejo General del INE, conforme a lo previsto en el artículo 41 constitucional.

Entre las tres personas designadas, destaca la tamaulipeca FRIDA GÓMEZ PUGA, quien fue integrante del Consejo General del IETAM, designada por el Consejo General del INE con el nacimiento del Sistema Nacional Electoral, producto de la reforma constitucional publicada en febrero de 2014.

Junto con ella, fue designada BLANCA YASSAHARA CRUZ GARCÍA, quien fue presidenta del OPLE de Puebla en 2022.

Mientras que, ARTURO MANUEL CHÁVEZ LÓPEZ, es el único de las tres personas electas con 127 votos en contra del PAN, PRI y MC, que no tiene antecedentes en materia electoral.

Una revisión a la trayectoria de las demás personas integrantes del Consejo General del INE, permite saber que, también NORMA IRENE DE LA CRUZ MAGAÑA no cuenta con antecedentes en materia electoral.

En cambio, además de FRIDA GÓMEZ PUGA, siete integrantes pasaron por un OPLE, como CARLA ASTRID HUMPHREY JORDAN, ex Consejera del Instituto Electoral de la CDMX.

La Consejera presidenta, GUADALUPE TADDEI ZAVALA, fue presidenta del OPLE de Sonora. Mientras que la Secretaria Ejecutiva, CLAUDIA ARLET ESPINO, fue Consejera del Instituto de Chihuahua.

MARTÍN FAZ MORA fue Consejero del OPLE de San Luis Potosí, además de haberse desempeñado como Consejero del Consejo Local del INE en ese estado. La Consejera RITA BELL LÓPEZ VENCE desempeñó este mismo cargo en el Instituto Electoral de Oaxaca.

Finalmente, el Consejero JORGE MONTAÑO VENTURA, tuvo experiencia en materia electoral durante su paso por el OPLE de Tabasco, en donde fue presidente del Tribunal Electoral y Fiscal Especial de Delitos Electorales.

Ahora bien, dos de las once Consejerías del INE, cuentan con experiencia en la materia electoral, sin haber pasado por un OPLE. Es el caso de ARTURO CASTILLO LARA, quien ocupó diversos cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, particularmente en la Sala Superior.

En tanto que UUC-KIB ESPADAS ANCONA, ha estado cercano a la materia electoral desde el ámbito de la política partidista: fue comisionado por el CEN del PRD en Veracruz, Campeche, Quintana Roo y en el Estado de México, para las reformas electorales respectivas. Además, es miembro destacado de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales.

Por cierto, FRIDA GÓMEZ PUGA se convierte en la primera tamaulipeca en desempeñar el cargo de Consejera Electoral del INE. Como hace 23 años lo fue del Instituto Federal Electoral, la matamorense MARÍA LOURDES DEL REFUGIO LÓPEZ FLORES, designada para el periodo 2003-2008. Ambas tienen en común, haber cursado su carrera en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Abogada y politóloga, respectivamente.

Éxito a la nueva Consejera, que deja vacante la titularidad del Órgano de Control del IETAM, cargo para el que fue designada por el Congreso local, el 21 de noviembre de 2025, mediante Decreto 66-567, con vencimiento el 21 de noviembre de 2031. Viene la convocatoria para su relevo.