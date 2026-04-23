ICE recaptura a Bertha Gómez Fong en Texas

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la fecha de una audiencia definitiva, aunque el caso se perfila como uno de los más relevantes en la cooperación judicial entre México y Estados Unidos en materia de combate a la corrupción.

Por STAFF

EL PASO, TEXAS.- Bertha Gómez Fong fue detenida nuevamente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en El Paso, donde permanece bajo custodia en un centro migratorio federal, de acuerdo con reportes difundidos por medios estadounidenses y confirmados por fuentes oficiales

La recaptura ocurre días después de que la exesposa del exgobernador César Duarte obtuviera su libertad bajo fianza, misma que fue revocada a petición del Departamento de Seguridad Nacional, en medio de un proceso judicial que ha cobrado nuevo impulso por la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de México

De acuerdo con la información disponible, Gómez Fong enfrenta señalamientos por su presunta participación en operaciones financieras vinculadas al desvío de recursos públicos durante la administración estatal encabezada por Duarte, lo que derivó en la activación de mecanismos legales binacionales para su eventual traslado a territorio mexicano

El procedimiento en su contra se desarrolla en paralelo a los procesos que enfrenta el exmandatario priista, acusado de delitos como peculado y lavado de dinero, en un entramado que, según las autoridades mexicanas, implicó el uso de estructuras financieras para ocultar recursos de origen ilícito

La nueva detención, registrada a mediados de abril en territorio texano, se da en el contexto de una revisión judicial migratoria, luego de que las autoridades estadounidenses consideraran procedente mantenerla bajo resguardo mientras se define su situación legal y el curso de la solicitud de extradición

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la fecha de una audiencia definitiva, aunque el caso se perfila como uno de los más relevantes en la cooperación judicial entre México y Estados Unidos en materia de combate a la corrupción y recuperación de activos vinculados a exfuncionarios públicos

El desarrollo del proceso será determinante para establecer si Gómez Fong enfrenta cargos en México y si las autoridades estadounidenses conceden la extradición, en un expediente que mantiene atención tanto en el ámbito político como en el judicial por sus implicaciones en uno de los casos más emblemáticos de presunto desvío de recursos en el país.