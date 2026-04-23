Inflación en México se ubica en 4.53% en abril; suben jitomate y chiles

El INEGI informó que la inflación general anual en México se ubicó en 4.53% durante la primera quincena de abril de 2026, tras un ligero aumento del 0.11% quincenal.

MÉXICO.- El INEGI informó que en la primera quincena de abril de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un aumento 0.11?% respecto a la quincena anterior, con los que, la inflacióngeneral anual se ubicó en 4.53 por ciento

Los costos de energéticos descendieron 1.34 %

El instituto señaló que los precios de frutas y verduras se dispararon 4.29%, los costos de energéticos, sin embargo, las tarifas autorizadas por el gobierno descendieron 1.34 % como resultado de los ajustes en las tarifas eléctricas en 18 ciudades del país dentro del esquema de temporada cálida.

En la primera quincena de abril 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.805 y representó un aumento de 0.11% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 4.53%. Por componente, la inflación anual… pic.twitter.com/1kJTzHvG0P — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) April 23, 2026

El INEGI detalló que en la primera quincena de abril los productos y servicios que reflejaron aumentos en sus precios fueron jitomate, chile serrano, papa y otros tubérculos, cebolla, chile poblano, otros chiles frescos, loncherías, fondas, torterías y taquerías, gasolina de alto octanaje (Premium o roja), así como autobús urbano y vivienda propia.

Mientras que aquellos productos y servicios que reportaron disminución en sus costos fueron electricidad, tomate verde, transporte aéreo, pollo, huevo, calabacita, plátanos, limón, servicios turísticos en paquete y vino de mesa.

Cabe señalar que en la primera quincena de abril el Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo tuvo un crecimiento quincenal de 0.22 y de 4.73% a tasa anual.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS