Otorgan amparo a médico vinculado a mu€rtes por sueros vitaminados

Será este 24 de abril cuando un juez federal resolverá lo procedente para llevar ante el juzgado al médico homeópata

SONORA, MÉXICO.- Un juez concedió un amparo al médico homeópata señalado por la muerte de ocho personas tras la administración de sueros vitaminados.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que el pasado 9 de abril le fue notificado el amparo a Jesús Maximiano Verduzco Soto.

Será este 24 de abril cuando se lleve a cabo la audiencia incidental en la que un juez federal resolverá lo procedente para llevar ante el juzgado al médico homeópata.

Jesús Maximiano es señalado de homicidio por mala praxis médica.

Se trata de un médico homeópata que laboraba en la clínica Medicina Regenerativa Celular, ubicada en Hermosillo. Hasta la fecha se encuentra prófugo

Mientras tanto, la Fiscalía de Sonora continúa con la integración de las carpetas de investigación correspondientes, además de obtener autorización judicial para el embargo precautorio de 16 vehículos y 7 propiedades del presunto responsable.

También se realizaron diligencias ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el levantamiento del secreto bancario y la inmovilización de cuentas para garantizar la reparación integral del daño causado.

Asimismo, las muestras de medicamentos, soluciones intravenosas e insumos médicos asegurados fueron remitidas a la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC), laboratorio nacional de referencia de la COFEPRIS, así como al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, para análisis especializados de carácter químico, toxicológico e histopatológico.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ – DÓRIGA DIGITAL