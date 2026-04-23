Recula SET… Sí habrá un megapuente

La medida quedó establecida en la circular SET/SA/055-1/2026, emitida el 21 de abril, en la que se detalla que el descanso del lunes 4 de mayo fue autorizado a cambio de laborar el martes 5

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

Miles de estudiantes, docentes y trabajadores del Gobierno de Tamaulipas disfrutarán de un fin de semana largo a inicios de mayo, luego de que la Secretaría de Educación estatal confirmara la suspensión de labores el viernes 1 de mayo, por el Día del Trabajo, y el lunes 4 de mayo.

La medida quedó establecida en la circular SET/SA/055-1/2026, emitida el 21 de abril, en la que se detalla que el descanso del lunes 4 de mayo fue autorizado a cambio de laborar el martes 5, conforme al Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo.

El documento, firmado por Hugo Armando Fonseca Reyes, secretario de Administración de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, precisa que la disposición aplica para el personal adscrito a las distintas áreas educativas y fue otorgada a petición del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (SUTSPET).

Con esta decisión, el periodo de descanso abarcará cuatro días consecutivos, del viernes 1 al lunes 4 de mayo, lo que permitirá a miles de familias aprovechar el fin de semana largo.

Las actividades escolares y administrativas se reanudarán el martes 5 de mayo, fecha en la que se conmemora la Batalla de Puebla, aunque en esta ocasión será día hábil para compensar el descanso adicional.