Reforma a reforma

Golpe a golpe/Juan Sánchez Mendoza

La reforma aprobada en 2024 (que entró en vigor en 2025) para eliminar la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial, con la elección de ministros, magistrados y jueces, ha sido, es, un desastre.

Como juzgadores fueron habilitados personajes sin conocimiento de la ley ni la capacitación requerida para esos menesteres, por lo que asoma un alto grado de desconfianza hacia ellos.

No solo de parte de la sociedad, sino también de los profesionales que sí saben del sistema jurídico y ahora, al darse cuenta de ese traspiés surge un grupo de legisladores dispuestos a reformar la reforma judicial.

En principio, por hasta ahora mostrar su desacuerdo con la tesis del ex presidente ‘reformador’ (Andrés Manuel López Obrador), quien supuso que para ser ministro, magistrado o juez ‘no era indispensable larga trayectoria’, ya que (para él) ‘no es tan complicado el derecho, puesto que, con un título de abogado, honestidad y la elección popular, es suficiente’.

El año que nos antecede se montó el escenario para designar a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; 464 magistrados de circuito; 386 jueces de distrito; dos magistrados de las salas superiores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y 15 magistrados de las salas regionales del TEPJF; además de magistrados y jueces estatales en todo el país.

Varios han renunciado a su cargo por avergonzarse del nuevo sistema judicial y, hasta ahora, han causado baja por lo menos una decena de otros juzgadores por conductas indebidas mientras la mayoría no atina a resolver los casos que se les presentan.

Ni menos atienden el rezago judicial.

Tan grave es este asunto que hay un grupo de diputados federales, de morena, que presentó una iniciativa de reformas a la Constitución Política a fin de que hasta el 2028 tenga lugar la elección del segundo paquete de los juzgadores del Poder Judicial, en lugar de llevarse a cabo en 2027.

Incluso, proponen que sea un Comité Único de Evaluación –integrado por representantes de los tres poderes de la Unión–, el que concentre la evaluación de aspirantes y que se apliquen exámenes de conocimientos elaborados por la Escuela Nacional de Formación Judicial y aplicados por universidades públicas.

De aprobarse esa reforma a la reforma, se confirmaría, entonces, que el Poder Judicial no es digno de crédito al estar integrado por gente carente de capacidad para juzgar conforme a derecho.



Consejos sociales

Los consejos sociales de participación ciudadana, en Nuevo Laredo, son el mejor conducto para el trabajo conjunto y coordinado entre el ayuntamiento presidido por Carmen Lilia Canturosas Villarreal y la población estimada en cerca de 500 mil habitantes.

Esos órganos poblacionales funcionan como puentes directos entre la ciudadanía y el gobierno municipal, con el objetivo de que los habitantes de las diversas colonias propongan y decidan los proyectos para mejorar su entorno, consolidando así la participación directa en la toma de decisiones.

Con esa apertura, la ciudadanía es protagonista en la transformación y el desarrollo municipal. Y, por los resultados, alcanza estándares de primer nivel.

Gracias a esa comunión pueblo-gobierno los servicios municipales son eficientes; hay reparación cotidiana de calles y avenidas; mantenimiento en las áreas verdes y espacios recreativos, entre otros quehaceres.

Eso me lleva a preguntar: ¿por qué no copiarle otros ediles el proyecto de atención municipal a Carmen Lilia?



Juaristas en la UAT

El pensamiento liberal y progresista que Benito Pablo Juárez García legó al pueblo de México para consolidar una República, laica y soberana, a través de las Leyes de Reforma, se mantiene vigente.

Así lo confirma el Estado de Derecho que tiene como norma el respeto entre los individuos como entre las naciones para consolidar la paz.

Acudo a la cita porque hace días el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, mantuvo un encuentro con la asociación civil ‘Líderes Juaristas de México’ –presidido por Raúl Alberto Betancourt Ortiz–, para estrechar lazos de colaboración con organismos de la sociedad civil.

Eso permite a la UAT generar espacios de impulso a iniciativas que en conjunto son orientadas al desarrollo integral de estudiantes. Así como a la formación de liderazgos comprometidos con su entorno.

De esta forma, el Rector confirma que la UAT mantiene una política de puertas abiertas para la colaboración con quienes busquen contribuir con la institución al crecimiento académico y social de la juventud, como lo ha hecho desde el inicio de su administración.

“Estoy convencido de que, cuando sumamos esfuerzos, logramos más por nuestros jóvenes”, dijo.

El dirigente juarista, por su parte, reconoció la apertura del Rector para que el estudiantado universitario se forme con pensamiento crítico y un alto sentido de responsabilidad social.



Cicuta

El protagonismo de Luisa María Alcalde Luján, raya en el narcisismo.

Su salida como dirigente nacional de morena, era evidente, aunque la condicionó a cambio de un cargo en el gobierno federal.

Claudia Sheinbaum Pardo la invitó a ser su consejera jurídica.

Pero Luisa dijo que lo pensaría… y lo pensó unos minutos antes de aceptar, pues prefiere ser cola de león antes que cabeza de ratón.

Correo: jusam_gg@hotmail.com