¿Salvar la coalición?

INTERIORES/CARLOS LÓPEZ ARRIAGA

Temporal o duradero, el tropezón de LUISA MARÍA ALCALDE arroja un abanico amplio de hipótesis, algunas razonables, otras fantasiosas, especulativas. Subrayo cuatro:

(1) La principal sería la ruptura (aún reversible, dicen) de la coalición gobernante (MORENA, PT, PVEM) en los dos frentes principales de la elección próxima: gubernaturas y Cámara Baja. Preocupantes ambas.

Sobre todo esta última, donde estaría en juego la gobernabilidad, igual si el partido oficial conserva la mayoría calificada, que si baja un escalón para quedar en mayoría absoluta o desciende a mayoría simple.

LUISA MARÍA estaría pagando los platos rotos del desacuerdo con verdes y petistas. Se le culpa de ello, sin importar el alto grado de dificultad que representó dicha misión.

Papa caliente, ante las nuevas reglas del juego fijadas desde Palacio, que afectaron las finanzas de sus aliados y pusieron en pie de guerra a las familias gobernantes de Zacatecas y San Luis, cuya ambición manifiesta es continuar seis años más en el mando.

ALCALDE no pudo conciliar posiciones, ¿alguien sí?… Principal desafío de su virtual relevista ARIADNA MONTIEL, quien deja la Secretaría de Bienestar, a la cual llegó desde enero de 2022, el cuarto año de AMLO, siendo ratificada por SHEINBAUM al arranque del presente régimen, octubre de 2024.

Metida en tareas de partido en el Sol Azteca y luego en MORENA desde principios de siglo. Y también en los gobiernos capitalinos de AMLO, MANCERA y SHEINBAUM. Se le identifica con la tribu de Izquierda Nacional Democrática, la de DOLORES PADIERNA.



REFUGIO EN PALACIO

(2) Una segunda interpretación habla de la presunta “limpia” de mandos obradoristas, como parte de un proceso gradual, mediante el cual CLAUDIA estaría asumiendo a plenitud la conducción total del aparato.

El defecto de esta especie es que la nueva dirigente, ARIADNA, pertenece a los mismos cuadros históricos formados con AMLO, incluso por más tiempo. No iría por ahí la cosa.

(3) Otra versión apunta hacia la hermana de LUISA MARÍA, de nombre BERTHA, fiscal de la Ciudad de México, a quien los medios acusan de negligencia en un reciente feminicidio, por no activar el protocolo de búsqueda, siendo el cuerpo de la víctima localizado por los familiares. Pero no se observa relación directa entre el lamentable caso y el relevo partidista.

(4) Y, bueno, la Presidenta SHEINBAUM dijo en la mañanera de este miércoles que ofreció a LUISA la Consejería Jurídica. Oficina que ocupó ERNESTINA GODOY entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, cuando se mudó a la Fiscalía General de la República.

Después de GODOY, la chamba quedó en manos de la abogada ESTHELA DAMIÁN, solo por cuatro meses hasta el presente abril, pues ya renunció para buscar la nominación guinda a la gubernatura de Guerrero.

La respuesta de LUISA fue un tanto coloquial: “Deme un ratito para pensarlo, yo me comunico con usted”. Igual dijo sentirse “muy honrada” de que la Presidenta haya pensado en ella para incorporarla a su equipo.

Medida posterior de rescate, pero no la causa eficiente que permita entender el cambio.



ENSAMBLAJE URGENTE

Lo cierto es que su nuevo puesto es de categoría menor a las tres encomiendas previas. Secretaria del Trabajo en diciembre de 2018 (a los 29 años); de Gobernación en junio de 2023 (a los 34) y líder nacional del partido en octubre de 2024 (a los 35).

A sus 37 actuales, deja la presidencia del CEN y encuentra refugio en una consejería que representa un descenso jerárquico, desde el primer nivel donde se movió en los últimos ocho años. Eso que llaman “golpe de realidad”.

En efecto, ALCALDE fue blanco de la crítica interna. El fuego amigo, según opiniones, por no tener los tamaños ni la autoridad suficientes para gestionar la alianza con PT y PVEM, amén de los resultados adversos en los comicios de Veracruz y Durango.

Su fuerza radicó en la agresividad proselitista, notoria frente al micrófono. El coraje que le imprimió a su presencia en mítines, entrevistas y debates televisivos con los personeros de otros partidos.

Enjundiosa y proactiva, le falló, sin embargo, el trabajo a ras de tierra, la faena con la estructura, el diálogo cara a cara y la difícil diplomacia partidista con los socios de la coalición.

Tarea urgente, inaplazable. A ella fue llamada CITLALLI HERNÁNDEZ la semana pasada, cuando dejó la Secretaría de la Mujer para irse a coordinar la Comisión Nacional de Elecciones.

Con la misma prisa iría también ARIADNA, a reiniciar el sistema, reinstalar rutinas, componer entuertos, buscando salvar la alianza con los partidos pequeños, hoy en pie de guerra.

Pendiente todavía precisar la suerte de ANDRÉS LÓPEZ BELTRÁN, Secretario de Organización, hasta ahora encargado de la elección legislativa local en Coahuila (¿Sigue ahí?).

Desde su llegada al cargo, ANDY ha operado bajo el fuego nutrido de las redes sociales. También es tema de la prensa norteamericana. La oposición partidista y mediática ya prefigura la intensa batalla intermedia que veremos en 2027. Al igual que MORENA, van con todo y por todo.

Lucha frontal por la narrativa que en Tamaulipas se extiende hasta el 2028, con la batalla por la gubernatura, cuya primera etapa es la nominación morenista. Acaso más dura y azarosa que la constitucional.



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