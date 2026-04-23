Se formarán hasta 15 ciclones en el Atlántico donde se ubica Tamaulipas: SMN

Se prevé que en esta cuenca se desarrollen entre 11 y 15 sistemas con nombre a lo largo del ciclo que inicia el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- En el Océano Atlántico ya existe un pronóstico sobre cuántos huracanes y tormentas tropicales podrían formarse durante la temporada 2026, un periodo que resulta clave para estados del Golfo de México como Tamaulipas por su exposición a estos fenómenos.

De acuerdo con el informe difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevé que en esta cuenca se desarrollen entre 11 y 15 sistemas con nombre a lo largo del ciclo que inicia el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre.

La citada cifra es algo menor a los 19 que se pronosticaron en la temporada 2025, de los cuales,. menos del 50 por ciento afectaron a Tamaulipas.

En el desglose del pronóstico de la tenporada de este año, se indica la posible formación de entre 7 y 8 tormentas tropicales; de 3 a 5 huracanes de categoría 1 o 2; y de 1 a 2 huracanes de gran intensidad, es decir, de categoría 3, 4 o 5 en la escala Saffir-Simpson.

En el reporte del SMN, se señala también que estas cifras se mantienen cercanas al comportamiento promedio histórico, considerando que la climatología del periodo 1991-2020 establece alrededor de 14 sistemas en el Atlántico, lo que sugiere una temporada dentro de parámetros habituales.

Y aunque en el Pacífico se espera una mayor cantidad de fenómenos, es el Atlántico el que concentra la atención en entidades como Tamaulipas, donde cada sistema tropical representa un potencial riesgo por lluvias intensas, vientos y posibles afectaciones en zonas costeras y urbanas.

Ante este escenario, autoridades meteorológicas recomiendan dar seguimiento puntual a la evolución de los sistemas y atender los avisos oficiales durante toda la temporada ciclónica.