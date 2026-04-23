Sheinbaum propone a Roberto Lazzeri para la embajada en Estados Unidos

La presidenta Sheinbaum confirmó en la ‘mañanera que propondrá a Roberto Lazzeri como nuevo embajador de México en EE.UU

MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso a Roberto Lazzeri como nuevo embajador de México en Estados Unidos.

“Salió, trascendió, que estamos proponiendo a Roberto Lazzeri como embajador en los Estados Unidos”, apuntó en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

“Tiene que seguir todo un procedimiento, por eso no lo habíamos hecho público. Apenas se tiene que enviar a Estados Unidos y ver si en Estados Unidos aceptan este proceso”, puntualizó.

Lazzeri Montaño, de 42 años de edad, es el director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)

La mandataria mexicana destacó que propuso a Lazzeri ante el actual panorama en materia comercial con el Gobierno de Estados Unidos.

“Él trabajó mucho tiempo en Hacienda con Rogelio Ramírez de la O, tiene una muy buena relación con todo el Gobierno de México y también con las contrapartes en Estados Unidos, porque esa era una de sus funciones en la Secretaría de Hacienda. Lo nombré en Nacional Financiera y en muy poco tiempo transformó Nacional Financiera”, explicó

“Se están abriendo mayor número de créditos y un fondo especial para la promoción de la innovación tecnológica, y pues hoy el tema principal con Estados Unidos pues es el tema comercial. Además de toda la relación histórica con EE.UU. y de nuestros connacionales allá, entonces por eso”, manifestó.

Lazzeri Montaño llegará a la Embajada de México en Estados Unidos en sustitución de Esteban Moctezuma Barragán, quien ha ocupado dicho cargo desde febrero de 2021, en el sexenio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)

El cambio en la Embajada ocurre en el arco de la actual revisión del T-MEC, la agresiva política migratoria de la Administración de Donald Trump, además de los constantes reclamos del republicano para que México lleve a cabo más acciones en contra de los cárteles de la droga.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DÓRIGA DIGITAL