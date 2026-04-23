Tamaulipas ¿Quién es quién?

Trópico de Cáncer /Jesús Collado Martínez

El Acuerdo de Morena de llevar a cabo la selección de los Coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación de junio a noviembre de este año adelantó el calendario de todos los partidos políticos y en consecuencia activó a las dirigencias y a los aspirantes en todos los estados, los distritos y los municipios en los que habrá en 2027 elecciones de diputados al Congreso de la Unión, gobernadores en 17 estados, diputados a todas la legislaturas locales y cientos de presidentes municipales en todo el país.



Los coordinadores que resulten seleccionados, en el caso de Morena, se convertirán primero en precandidatos y después candidatos a los puestos de elección popular que se elegirán en junio de 2027. En Tamaulipas los coordinadores de los 8 distritos federales deberán estar definidos el 3 de agosto de 2026, los coordinadores de los 43 municipios el 21 de septiembre y los coordinadores de los 22 distritos locales el 8 de noviembre. La selección se hará a través de encuestas y se admitirán hasta seis aspirantes por cada cargo, tres mujeres y tres hombres, que hayan pasado la primer valoración en encuestas de reconocimiento.



La línea de la Presidenta Sheinbaum para los militantes del partido mayoritario ha sido muy clara, quienes sean servidores públicos federales y aspiren a participar en el proceso electoral deberán renunciar cuanto antes a sus cargos, lo mismo debería suceder en Tamaulipas por lo que se podrían esperar pronto renuncias de funcionarios públicos del estado y los municipios.



Se mantiene firme en Morena la disposición de no permitir el nepotismo, lo que ha generado serias diferencias con los partidos aliados, PVEM y PT, cuyos dirigentes nacionales y estatales, han afirmado que están valorando postular a sus propios candidatos para competir solos en varios distritos federales, municipios, distritos estatales y en varias entidades de la república.



Pero, para qué quede claro Quién es Quién en Tamaulipas tomemos como referencia los resultados electorales de 2024 de la elección de Presidente publicados en la pagina del INE, la candidata Claudia Sheinbaum obtuvo 1,013,715 votos, Xóchitl Gálvez 427,228 y Jorge Alvarez Máynez 152, 528 votos. Para llegar a la cifra de la candidata ganadora Morena aportó 846,310 votos, el PVEM 92,989 votos y el PT 74,416, es decir, en Tamaulipas Morena obtuvo por sí mismo el doble de los votos que recibió el PAN.



La misma situación se reflejó en los resultados de los distritos electorales federales de nuestro estado, en todos ganó Claudia Sheinbaum y en la segunda posición por número de votos aparece Xóchitl Gálvez. Morena obtuvo por sí mismo la mayoría en todos los distritos.

En el Distrito 1 de Nuevo Laredo, Morena obtuvo 88,080 votos, el PAN 66,155 votos, el PVEM 6,865 y el PT 6,727.



En el Distrito 2 de Reynosa, Morena obtuvo 93,231 votos, el PAN 25,387 votos, el PVEM 14,947 votos y el PT 8,839 votos.



En el Distrito 3 de Río Bravo, Morena obtuvo 100,103 votos, el PAN 40,833 votos, el PVEM 12,487 votos, y el PT 11,397 votos.



En el Distrito 4 de Matamoros, Morena obtuvo 106,719 votos, el PAN 24,768 votos, el PVEM 8,803 votos y el PT 8,182 votos.



En el Distrito 5 de Ciudad Victoria, Morena obtuvo 115,335 votos, el PAN 44,737votos, el PVEM 15,139 votos y el PT 10,890 votos.



En el Distrito 6 de Ciudad Mante, Morena obtuvo 125,005 votos, el PAN 49,835 votos, el PVEM 10,044 votos, y el PT 9,386 votos.



El el Distrito 7 de Reynosa, Morena obtuvo 81,399 votos, el PAN 21,684, el PVEM 12,679 y el PT 7,788 votos.



En el Distrito 8 de Tampico, Morena obtuvo 135,082 votos, el PAN 69,952 votos, el PVEM 11,839 y el PT 10,998.



En la elección de Senadores Morena ganó por sí mismo las 2 senadurías de mayoría relativa, el PAN la senaduría de primera minoría y el PVEM la senaduría de representación proporcional, o como se dice coloquialmente, el PAN y el PVEM ganaron porque perdieron.



En las elecciones de Diputados Federales, Morena ganó por sí mismo en los distritos del 1 al 7 y en el 8 el PAN ganó y Morena no obtuvo resultado favorable sumando sus propios votos y los del PVEM y el PT.



De acuerdo con las cifrass esa es la verdadera fuerza de cada uno de los partidos en Tamaulipas, por lo que no parece posible que el PVEM y PT puedan presionar, chantajear o asustar con el petate del muerto para obtener coordinaciones o candidaturas debido a su baja presencia electoral en el estado y teniendo en cuenta también que pronto, en el mes de agosto, habrá nuevos partidos políticos nacionales, al igual que ellos, en la búsqueda de alianzas y votos, cómo el Partido Somos México de la derecha, el de los pastores evangélicos Partido Construyamos Sociedades de Paz y el Partido Que Siga la Democracia de ex militantes de Morena.



Sabiendo Quién es Quién en Tamaulipas los políticos del PVEM y el PT en nuestro estado deberán resolver si mantienen su militancia y su compromiso con esos partidos o se suman a la mayoría de los tamaulipecos que militan y se postulan por Morena. A los electores les corresponderá definir por quién emitirán su voto de acuerdo a sus méritos, su honestidad, y su compromiso con la sociedad, el reloj electoral sigue acortando los tiempos y sin duda para muchos aspirantes el 2027 se definirá en el tercer trimestre del 2026.