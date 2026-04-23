¡Van por el ‘Gerry’!

Gerardo Espinoza apunta a ser el nuevo entrenador de Correcaminos

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN

El director técnico mexicano Gerardo Espinoza (44 años) se encuentra en negociaciones muy avanzadas para convertirse en el nuevo entrenador de Correcaminos, luego de la salida de Gustavo Díaz al término del Clausura 2026.

Durante los últimos días, el nombre de Espinoza había tomado fuerza como una de las principales opciones de la directiva naranja. La situación se intensificó cuando el estratega fue visto recientemente en un centro deportivo privado de la capital tamaulipeca, donde sostuvo una reunión con el presidente del club, Armando Arce Serna, así como con el director deportivo, Enrique de la Garza Montoto.

El hecho de que el técnico ya esté en Ciudad Victoria refuerza la versión de que las negociaciones están prácticamente cerradas. Aunque aún no existe anuncio oficial, todo indica que su llegada es inminente y que solo restan detalles administrativos para formalizar su contratación.

Espinoza cuenta con una trayectoria sólida dentro del futbol mexicano, especialmente en la Liga de Expansión MX, donde ha sido campeón en múltiples ocasiones. Destacan sus títulos con la Jaiba Brava y su etapa exitosa con el Club Deportivo Tapatío, equipo con el que también consiguió campeonatos que lo llevaron a tener la oportunidad de dirigir de manera interina al primer equipo de Chivas.

En el plano internacional, el estratega tuvo una experiencia reciente en el Aucas de Ecuador, donde coincidió con el actual portero titular de Correcaminos, Edson Reséndez, lo que podría facilitar su adaptación en caso de concretarse su llegada.

La directiva del club buscaría oficializar el nombramiento en los próximos días, con la intención de que el nuevo entrenador encabece la planeación de la pretemporada, así como la evaluación de altas y bajas de cara al siguiente torneo.

Aunque el anuncio aún no se ha hecho oficial, dentro del entorno del equipo la llegada de Gerardo Espinoza es vista como un hecho prácticamente consumado. Correcaminos apuesta por un nuevo proyecto deportivo que le permita mejorar lo realizado en el torneo que recién concluyó.