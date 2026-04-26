Embajada de EU desmiente que exista una supuesta visa especial

Mediante sus redes sociales, la representación norteamericana alertó sobre un supuesto fraude con los visados

ESTADOS UNIDOS.- Una nueva amenaza de fraude ha aparecido recientemente en redes sociales. Se trata de una supuesta oferta de un visado especial para los Estados Unidos, sin necesidad de tener un trabajo fijo.

Ante la viralización de este mensaje, la embajada de Estados Unidos decidió desmentir la información, señalando que ese visado especial no está contemplado por el gobierno norteamericano.

“En redes sociales circula un video que habla de un supuesto programa de ‘visa de trabajo virtual’ para Estados Unidos sin el requisito de tener una oferta laboral, que estará aparentemente disponible desde abril de 2026. “El contenido asegura que el trámite no requeriría oferta laboral ni entrevista consular, y que el proceso sería rápido y accesible. Sin embargo, la publicación no menciona fuentes oficiales ni detalla requisitos formales, canales institucionales o condiciones específicas”, explicó la dependencia.

Piden tener cuidado con la información falsa

En su mensaje, la embajada de Estados Unidos en México destacó que los usuarios deben ser críticos con respecto a lo que leen en redes sociales para evitar caer en fraudes.

“Estas omisiones indican que la información carece de respaldo verificable. Verifica siempre la información en fuentes oficiales antes de creer o compartir”, explicó la representación diplomática.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO