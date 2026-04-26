VIDEO: Avión con más de 230 pasajeros se incendia mientras despegaba
Como parte de las medidas, una de las pistas fue cerrada temporalmente, lo que provocó retrasos en los vuelos que ya estaban programados
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GANDHI, NUEVA DELHI.- Un incidente aéreo encendió las alertas en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi de Nueva Delhi, luego de que un avión de Swiss Air sufriera una falla en el motor durante el despegue, lo que derivó en un incendio visible y obligó a activar protocolos de emergencia. El hecho dejó seis pasajeros lesionados, aunque el resto de los ocupantes logró evacuar de forma segura.
De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en el vuelo LX147, que cubría la ruta de Nueva Delhi hacia Zúrich. La aeronave, un Airbus A330, presentó una avería en uno de sus motores mientras aceleraba en pista, lo que generó humo y posteriormente fuego en una de las zonas cercanas al tren de aterrizaje.