VIDEO: Avión con más de 230 pasajeros se incendia mientras despegaba

Evacuación de emergencia y afectaciones en el aeropuerto

Testimonios de pasajeros difundidos en redes sociales describen momentos de tensión y pánico, luego de que comenzara a salir humo del avión. Algunos relataron que la situación se desarrolló en segundos, lo que obligó a una evacuación inmediata.

Las autoridades aeroportuarias informaron que se declaró una emergencia total en la terminal aérea tras el incidente. Como parte de las medidas, una de las pistas fue cerrada temporalmente, lo que provocó retrasos y ajustes operativos en uno de los aeropuertos más transitados de la India.

A pesar del impacto inicial, el aeropuerto indicó que las operaciones generales continuaron sin mayores afectaciones, una vez que se controló la situación. Equipos de emergencia trabajaron en la zona para asegurar la aeronave y evitar mayores riesgos.

Aerolínea activa protocolos y abre investigación

Delhi Airport says, «In the early hours of this morning, a full emergency was declared at Delhi Airport involving Swiss International Airlines flight LX 147 (DEL-ZRH) on Runway 28/10. All prescribed safety protocols were promptly executed, and passengers were safely evacuated.… pic.twitter.com/1MScVXrEhL — ANI (@ANI) April 26, 2026

Por su parte, la aerolínea Swiss Air confirmó el incidente mediante un comunicado, en el que señaló que ya se activó un equipo de respuesta para atender a los pasajeros afectados. La compañía indicó que se brinda asistencia directa, incluyendo reubicación en vuelos y apoyo con alojamiento si es necesario.

Asimismo, la aerolínea informó que se inició una investigación técnica para determinar las causas exactas de la falla en el motor. Especialistas serán los encargados de revisar la aeronave y analizar los sistemas involucrados en el incidente.

“La seguridad de los pasajeros y la tripulación es nuestra prioridad”, señaló la empresa, al destacar que se tomarán las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, las autoridades continúan con las evaluaciones correspondientes para evitar que un hecho similar vuelva a presentarse.

#Breaking: Delhi–Zurich Swiss flight LX147 aborted take off after a technical issue. Passengers were evacuated on the runway as a precaution. No injuries confirmed so far.#Aviation #DelhiAirport #Breaking pic.twitter.com/2EhfhD1b0M — Jaag India (@thejaagindia) April 26, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO