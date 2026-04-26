VIDEO: ¿Karely Ruiz a La Casa de los Famosos?

Karely Ruiz dio a conocer que ya la han invitado a otras temporadas de este reality show, mismas que rechazó porque se convertiría en mamá, pero está lista para el reto

MÉXICO.- ¡Tremenda bomba! Karely Ruiz acaba de hablar sobre su supuesta participación en la próxima temporada de La Casa de los Famosos y su respuesta dejó muy emocionados a sus fans, ya que la modelo e influencer tiene las puertas completamente abiertas para este reality show.

De hecho, la regiomontana explicó que en el pasado ya le han ofrecido formar parte del proyecto, aunque tuvo que negarse porque se convertiría en madre y posteriormente por los cuidados de la pequeña Madisson; sin embargo, ahora que la bebé ha crecido un poco, ¡podría dar el sí definitivo!

Al menos así lo confesó este fin de semana en su llegada a la CDMX para enfrentarse contra Kim Shantal en el Supernova Génesis, donde inicialmente pelearía contra Lupita Villalobos, quien por problemas de salud se salió de la contienda y abrió la posibilidad de que la modelo tomara su lugar. En un encuentro con la prensa, la influencer explicó que sí le gustaría entrar a La Casa de los Famosos y que se mostrará tal cual es.

“También, también ya me habían invitado a varias, pero por equis cosa… fui mamá, y ya no pude, pero yo creo que sí, La Casa de los Famosos sería un buen proyecto para que conozcan quién es Karely Ruiz”, sentenció ante la prensa, entre ellos el reportero Ernesto Buitrón.

Ante la pregunta directa de si estaría dispuesta a separarse de su hija Madisson, de poco más de un año, aseguró que lo haría como cualquier otra madre sale a trabajar todos los días con el fin de proveer todo lo que sus hijos necesiten.

“Yo creo que sí porque es para trabajar, todo suma, me gustan los lujos, que mi hija tenga lo mejor, entonces a hacer sacrificios; no soy la primer mujer que lo haría”, aseguró.

Finalmente, las especulaciones de que Karely Ruiz podría formar parte de la nueva temporada de La Casa de los Famosos aumentó cuando dijo que pronto se le verá más y más en la Ciudad de México. Por supuesto, la noticia ya entusiasmó a sus millones de fanáticos.

“Puede ser si me salen proyectos, la verdad vienen muchas cosas aparte de esta pelea, buenas para mi vida. A lo mejor aquí me verán más seguido en la CDMX”, concluyó.

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Cabe recordar que la tarde de este domingo Karely Ruiz se subirá al ring en la Arena CDMX para pelar contra Kim Shantal en el Supernova Génesis. El evento será transmitido a través de Netflix desde las 16:00 horas. Aunque el combate entre estas dos famosas será a las 20:00 horas,

Aquí te compartimos el horario para que no te pierdas ningún detalle del espectáculo:

Alfombra roja a las 16:15

Milica vs Concursante sorpresa por la salida de Ari Geli a las 17:15

El Abraham vs Nando a las 18:00

Lonche vs Willito a las 19:00

Óscar Maydon a las 7:30

Karely Ruiz vs Kim Shantal a las 20:00

Ozuna a las 20:30

Mario Bautista vs Aaron Mercury a las 21:00

Carín León a las 21:30

Alana vs Flor vigna a las 22:00

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO