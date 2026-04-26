VIDEO: Perrito persigue el auto de sus dueños luego de que lo abandonaron, al perderlos empezó a llorar

Un conductor que viajaba justo detrás del carro que abandonó al lomito grabó todo en video y realizó la denuncia a través de redes sociales

COYOACÁN, MÉXICO.- Un perrito de raza tipo Pitbull o Bully fue abandonado por su antigua familia en la alcaldía Coyoacán, en CDMX, según una denuncia hecha a través de redes sociales en la que se aprecia cómo la mascota corría a toda velocidad tratando en alcanzar el automóvil en el que viajaba sin tener éxito; según refieren los testigos, tras perder la unidad, el animal comenzó a llorar.

La denuncia se hizo a través de la página Tlalpan Vecinos, aunque ocurrió en Coyoacán, en el límite de ambas alcaldías. Según los detalles compartidos por la página, el abandono del animal ocurrió el sábado 25 de abril, cerca de las 11:00 horas sobre la calle Zorra, muy cerca de Gran Sur.

«Perrito abandonado en zona de Gran Sur. Se reporta un caso de abandono animal ocurrido hoy alrededor de las 11:00 hrs en la calle Zorra, cerca de Gran Sur, en Ciudad de México», se lee en el mensaje.

Si bien el video viral no muestra el momento en el que el conductor abandonó al perrito, el resto del video deja ver al can persiguiendo el auto por varios metros antes de perderlo por completo; fue un conductor que viajaba detrás del vehículo color gris quien captó el caso y la desesperación del animal, que seguía corriendo y abriéndose paso entre otros autos, poniendo en riesgo su vida.

De acuerdo con los detalles del caso, el conductor se habría dado a la fuga tomando Circuito Azteca y Periférico; aunque el can no logró continuar con su familia, se dio a conocer que una pareja lo resguardó en medio de su desesperación.

“De acuerdo con el testimonio, un auto gris (tipo Versa) dejó al perrito y se dio a la fuga rumbo a Circuito Azteca y posteriormente hacia Periférico. El perrito corrió detrás del vehículo y, al perderlo, comenzó a llorar. Afortunadamente, una pareja que pasaba por la zona lo resguardó”, se lee en la denuncia ciudadana.

Como era de esperarse, el video causó indignación en redes sociales, donde piden que se presente una denuncia en contra del conductor que resulte responsable, ya que se alcanzan a ver las placas del auto presuntamente involucrado. Asimismo, muchos cuestionan que se sigan cometiendo actos como este en contra de las mascotas.

“Con la placa se puede localizar y denunciar a las autoridades. Esto es un delito”, “como pueden tener corazón de botarlo y además donde lo pueden atropellar”, “los perros son tan fieles que si esos desalmados regresarán él los recibiría con amor”, “afortunadamente esa pareja se lo llevó y así es como se debe actuar! Salvar la vida del perrito” y “cuánta maldad. Para que tienen perro si luego lo abandonan como trapo viejo. Los perritos son familia y debe tratarse como tal”, se lee en los mensajes de redes sociales.

Hasta el momento no se tienen más detalles del caso, es decir, que el o los involucrados en el abandono de la mascota no se han pronunciado al respecto, se desconoce su identidad y la familia que acogió al perrito tras ser abandonado, no han revelado cuál es el estado actual del lomito.