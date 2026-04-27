Aceleran vacunación y apuesta por blindar a recién nacidos ante virus respiratorio

Se busca reforzar la protección de recién nacidos con la incorporación de una nueva vacuna dirigida a mujeres embarazadas contra el virus sincitial respiratorio

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

Con una meta de 48 mil 843 dosis aplicadas en una semana, la Secretaría de Salud de Tamaulipas busca acelerar la cobertura de vacunación en la entidad y, al mismo tiempo, reforzar la protección de recién nacidos con la incorporación de una nueva vacuna dirigida a mujeres embarazadas contra el virus sincitial respiratorio, una de las principales causas de neumonía y bronquiolitis en bebés.

La titular de la dependencia, Dra. Adriana Marcela Hernández Campos, informó que durante los primeros dos días de la jornada se habían aplicado 13 mil 300 vacunas, equivalente al 27 por ciento de la meta estatal, cifra que refleja un avance importante pero que también evidencia el reto de ampliar la cobertura en los días restantes de la campaña.

Durante esta jornada se están aplicando vacunas para distintos grupos de edad, entre ellas las dirigidas a prevenir sarampión, tosferina, difteria, hepatitis B, influenza y virus del papiloma humano, como parte de una estrategia que busca reforzar esquemas incompletos y evitar el resurgimiento de enfermedades prevenibles. La dependencia ha reiterado el llamado para que las familias revisen sus cartillas y acudan a los módulos instalados en centros de salud.

Sin embargo, el anuncio más relevante de esta campaña es la aplicación de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio a mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, una medida orientada a transferir anticuerpos al bebé antes del nacimiento y brindarle protección durante los primeros seis meses de vida, etapa crítica para el desarrollo de complicaciones respiratorias.

La importancia de este biológico radica en que el virus sincitial respiratorio es uno de los principales responsables de hospitalizaciones en recién nacidos y lactantes, debido a padecimientos como bronquiolitis y neumonía, enfermedades que pueden agravarse rápidamente y poner en riesgo la vida de menores de edad. Frente a ese panorama, la Secretaría de Salud busca fortalecer la prevención desde el embarazo y reducir la presión hospitalaria derivada de cuadros respiratorios graves.

La vacuna para embarazadas no se está aplicando en módulos itinerantes, sino exclusivamente en centros de salud, donde personal médico verifica el tiempo exacto de gestación y determina si la paciente se encuentra dentro del rango indicado para recibirla. Con ello se pretende asegurar que la protección inmunológica se transfiera de manera efectiva al recién nacido.

La estrategia sanitaria refleja un doble objetivo: por un lado, elevar la cobertura de vacunación en la población general y, por otro, fortalecer la atención preventiva en mujeres embarazadas y recién nacidos, sectores especialmente vulnerables frente a enfermedades respiratorias y brotes epidemiológicos.

En un contexto donde la prevención vuelve a colocarse como prioridad en salud pública, las autoridades estatales buscan que la respuesta ciudadana permita alcanzar la meta antes del cierre de la jornada. La apuesta es clara: aumentar la inmunización ahora para evitar complicaciones, hospitalizaciones y riesgos mayores en los próximos meses.