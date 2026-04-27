Alerta en el campo: Erosión y salinidad crisis en los suelos de Tamaulipas

La mala práctica del labrado de la tierra por parte de muchos agricultores, ha sido el principal factor para que este tema esté causando un grave problema en las siembras de cada año

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

Bajo los pies de miles de productores tamaulipecos se esconde un enemigo silencioso: la erosión y salinidad de los suelos y aunque poco se habla del tema, el secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, advierte que es un problema real que golpea al campo no solo en Tamaulipas, sino en todo México.

Y es que la mala práctica del labrado de la tierra por parte de muchos agricultores, ha sido el principal factor para que este tema esté causando un grave problema en las siembras de cada año.

“Es un tema que no se ha tocado mucho, pero que existe y que hay que atender”, sentenció el funcionario al ser cuestionado sobre la situación actual del suelo agrícola en la entidad.

▶️El origen: malas prácticas en la parcela

Para Varela Flores, el deterioro de la tierra empieza en cada surco, pues explicó que uno de los principales detonantes de la erosión es trazar la surquería con pendiente excesiva.

En su declaración, explicó de manera sencilla la manera en que esta situación aparece, resaltando también que se ocupa entonces de un rediseño de surcos para evitar que esta situación continúe.

“Cuando tú haces la surquería a la pendiente, lo que provoca es esa erosión. Entonces, ahí habría que diseñar los surcos, sea temporal, sea riego, con una pendiente leve para evitar precisamente la erosión”, detalló.

De igual modo, Varela Flores destacó que el problema se agrava en grandes extensiones, pues en distritos de temporal o riego, los drenes agrícolas juegan un papel clave.

“Ahí habría que trabajar en ese sentido. Yo creo que la CNA tiene mucho que ver por lo que son los distritos”, señaló, refiriéndose a la Comisión Nacional del Agua.

▶️Salinidad: el otro frente

La salinidad es la otra cara de la moneda, de la cual, el secretario recordó que años atrás existían programas federales para instalar tuberías subterráneas que drenaban los suelos, ayudando a “lavarlos” y reducir la concentración de sales.

“Eso también ayudaba un poco a la desalinización con el lavado de suelos”, dijo.

Hoy, la recuperación depende en gran medida del manejo que cada productor da a su terreno.

Alertó además sobre dos prácticas comunes que agravan el problema: el riego mal aplicado y la sobrefertilización.

Pues estas situaciones “provocan ciertos problemas en los suelos. Y eso pasa en todos lados”.

También, fue enfático: la erosión y salinidad no son exclusivas de Tamaulipas, sino que se trata de un desafío nacional que requiere coordinación entre los tres niveles de gobierno y los productores.

“La recuperación tiene algo que ver ahí con el trabajo que haga cada quien de los terrenos”, finalizó.

▶️5 recomendaciones clave para frenar el desgaste del suelo:

Surcos con pendiente leve: Diseñar la surquería para que el agua corra sin arrastrar la capa fértil, tanto en temporal como en riego.

Drenes en buen estado: Dar mantenimiento constante a los drenes en distritos agrícolas para evitar encharcamientos y arrastre de tierra.

Reactivar el drenaje subterráneo: Gestionar recursos para retomar la instalación de tuberías que laven las sales del subsuelo.

Riego y fertilización con medida: Evitar excesos de agua y agroquímicos que terminan salinizando y degradando la tierra.

Trabajo coordinado con CNA: Impulsar obras de conservación de suelo en los distritos de riego junto a la Comisión Nacional del Agua.