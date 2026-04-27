Atrapa buró de crédito a 60 % de los negocios

Como consecuencia de estar en la lista negra de esa instancia, en ocasiones por deudas de mil pesos; los negocios no pueden acceder a créditos

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El 60 por ciento de los empresarios en Tamaulipas se encuentra en el buró de crédito, muchos de ellos por adeudos menores a mil pesos, lo que limita su acceso a financiamiento y frena el crecimiento de los negocios, denunció el presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco) en el estado, Abraham Rodríguez Padrón.

Explicó que esta situación afecta tanto a personas físicas como a pequeños empresarios, quienes quedan fuera del sistema crediticio incluso por deudas relacionadas con servicios básicos, como telefonía celular, televisión de paga o plataformas digitales.

“Estamos de acuerdo en que el sector bancario debe cuidar su dinero, pero también podrían aplicarse esquemas como en Estados Unidos, donde, aún con adeudos, se puede acceder a financiamiento con tasas diferenciadas. En México, si estás en el buró, aunque sea por mil pesos, no eres sujeto de crédito”, señaló.

Rodríguez Padrón consideró que este mecanismo resulta excesivamente restrictivo, ya que impide a los empresarios acceder a programas de impulso económico como “Hecho en México” o “Hecho en Tamaulipas”.

Agregó que, a nivel nacional, seis de cada diez personas con historial crediticio están registradas en el buró, y que cerca del 80 por ciento de esos casos corresponden a deudas pequeñas.

Asimismo, señaló que organismos como Nacional Financiera (Nafin), al operar como banca de segundo piso, enfrentan limitaciones, ya que canalizan créditos a través de bancos comerciales, los cuales establecen montos mínimos elevados, generalmente superiores a los cinco millones de pesos.

Finalmente, reconoció que programas estatales como Fondo Tamaulipas también presentan restricciones, ya que requieren la participación económica de los municipios, lo que deja fuera a localidades con menor capacidad financiera.