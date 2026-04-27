Autoridades del TecNM dialogan con estudiantes para destrabar paro en el TEC Victoria

Mario Alberto Flores Soto, representante del área jurídica del Tecnológico Nacional de México, explicó que la visita responde al llamado realizado por la representación estudiantil

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Autoridades del Tecnológico Nacional de México acudieron al Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria para sostener un diálogo con estudiantes que mantienen el paro de actividades, con el objetivo de atender sus demandas y buscar acuerdos que permitan reanudar las clases.

Mario Alberto Flores Soto, representante del área jurídica del Tecnológico Nacional de México, explicó que la visita responde al llamado realizado por la representación estudiantil y que la instrucción es escuchar directamente las peticiones de los alumnos.

“Venimos por parte de la Dirección Jurídica a atender el llamado del líder de la Asociación de Alumnos. Vamos a escuchar cuáles son sus peticiones, cuáles son las actuales problemáticas del Instituto Tecnológico y vamos a tratar de aperturar y brindarles el apoyo y la atención por parte de la Dirección General y de la Dirección Jurídica”, expresó.

Por su parte, Diego Pacheco, vocero del movimiento estudiantil, señaló que durante la reunión se entregaría formalmente el pliego petitorio y se mostrarían las condiciones en las que se encuentran diversas áreas del plantel para que las autoridades conozcan de primera mano la situación.

“Vamos a entrar algunos compañeros y yo para entregar el pliego petitorio; después vamos a hacer un recorrido por las instalaciones para que vean la problemática en carne propia. Al salir esperamos que ya se tenga algún acuerdo y a partir de eso queremos la apertura de la escuela y que se reanuden las clases”, manifestó.

La llegada de funcionarios del TecNM representa el primer acercamiento formal con los estudiantes tras la protesta, por lo que la comunidad académica se mantiene a la expectativa de los acuerdos que puedan surgir de este encuentro y que permitan resolver el conflicto en el corto plazo.