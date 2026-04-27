Bruma cubre el cielo de Tamaulipas: no es neblina, es humo

Se trata de una capa de humo en niveles bajos de la atmósfera, originada por incendios forestales activos en estados del sureste como Tabasco y Campeche

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

En los últimos días, en Tamaulipas se ha notado un cielo inusual, con apariencia de bruma o neblina, aun y cuando un anticiclon se encuentra activo afectando nuestra región y naturalmente el cielo debería de estar totalmente limpio y despejado.

Sin embargo, de acuerdo con el sitio especializado Meteo Norte, este fenómeno no está relacionado únicamente con la Meteorología.

Se trata de una capa de humo en niveles bajos de la atmósfera, originada por incendios forestales activos en estados del sureste como Tabasco y Campeche y las condiciones del viento han favorecido que estas partículas se desplacen cientos de kilómetros hasta el noreste del país, generando el ambiente turbio que actualmente se percibe en la región.

Este tipo de eventos no solo modifica la visibilidad, también puede afectar la calidad del aire, por lo que autoridades recomiendan precaución, especialmente en personas con enfermedades respiratorias.

La presencia de este humo confirma que no se trata de polvo ni de neblina, sino de contaminantes transportados por corrientes de aire desde otras entidades.