Detención de objetivo prioritario generó bloqueos y balaceras en Reynosa

La SET reportó que algunas escuelas en Camargo, Díaz Ordaz y Reynosa suspendieron clases debido a la situación de riesgo

Por. Perla Reséndez

REYNOSA, Tam.- La detención del Metro 9 un objetivo prioritario de seguridad, provocó desde las primeras horas de este lunes, bloqueos, quema de llantas, balaceras, así como suspensión de clases en algunas escuelas de la zona Ribereña.

La Vocería de Seguridad Pública alertó sobre la detención del líder delincuencial que desató diversas situaciones de violencia en varios puntos de la frontera.

“Derivado de la detención de un objetivo prioritario en la ciudad de Reynosa, la madrugada de hoy se registraron bloqueos y actos de vandalización en videovigilancia en distintos puntos”.

Se informó que las situaciones de riesgo fueron atendidas de manera inmediata por autoridades federales y estatales, “quienes, mediante un trabajo coordinado y permanente, implementaron acciones para restablecer la circulación, preservar el orden y salvaguardar la integridad de la ciudadanía”, señaló la Vocería de Seguridad.

Por la madrugada se alertó sobre el incendio provocado en un taller mecánico, ubicado en la colonia San Ricardo, dejando daños a varias patrullas de la Guardia Estatal que se encontraban en el lugar.

Se reportaron balaceras en diferentes sectores de Reynosa, entre otros, en las colonias Las Fuentes, Fuentes sección Lomas, Hacienda Las Fuentes, zona Ribereña, Centro, Vicente Guerrero, Virreyes, sector 4, Puerta Grande, bulevar Miguel Hidalgo, Las Cumbres, Reserva Territorial Campestre, San Antonio, Fundadores, Villas de la Joya, Palmas y Praderas Elite.

Uno de los bloqueos se reportó en la carretera Ribereña, a la altura del poblado Los Guerra en Miguel Alemán, así como llamados de emergencia en distintos puntos de Reynosa.

Los delincuentes vandalizaron cámaras de seguridad del C5, así como la quema de llantas en varios puntos como el bulevar Morelos a la altura de la colonia La Presa.

La detención de Alexandro “B”, alias Metro 9”, la coordinó el Gabinete de Seguridad Federal con la intervención de fuerzas federales y estatales en el municipio de Reynosa.

El Secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García señaló que algunas escuelas en Camargo, Díaz Ordaz y Reynosa tienen reporte de suspensión de clases debido a esta situación de riesgo.