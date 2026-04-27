Estrecha Armando Martínez colaboración con SEMAR

El alcalde Armando Martínez destacó la importancia de mantener una coordinación estrecha entre los distintos órdenes de gobierno y las fuerzas armadas

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

En las instalaciones de la Primera Zona Naval, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, participó en la Ceremonia de Entrega de Mando de Armas, acto en el que se dio la bienvenida al Vicealmirante de Aeronáutica Naval, Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor, Fernando Rodríguez Cuevas, como nuevo Comandante de la Primera Zona Naval.

Durante la ceremonia estuvieron presentes autoridades navales y civiles, entre ellas el Contralmirante Gerardo Romero Santana, Jefe de Estado Mayor de la Primera Zona Naval; el Contralmirante Marco Antonio Rodríguez Cureño, Comandante de la Base Aeronaval de La Pesca; el Vicealmirante en retiro Fidel Maldonado López, director general de Asipona Altamira; el Vicealmirante en retiro Jaime Herrera Romo, director de ASIPONA Tampico; así como el presidente municipal de Ciudad Madero, Mtro. Erasmo González Robledo.

En este marco, el alcalde Armando Martínez destacó la importancia de mantener una coordinación estrecha entre los distintos órdenes de gobierno y las fuerzas armadas, subrayando el papel fundamental de la Secretaría de Marina en las labores de seguridad y desarrollo regional.

“Refrendamos nuestro compromiso de colaboración y trabajo conjunto en favor de la seguridad y el bienestar de nuestra región”, expresó el edil.

La ceremonia simboliza la continuidad de las labores estratégicas de la Secretaría de Marina en la zona, fortaleciendo la cooperación institucional y la estabilidad en el sur de Tamaulipas.