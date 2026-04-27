Finanzas de Tamaulipas recibe participaciones federales sin recortes

La Secretaría de Finanzas aseguró que los recursos federales llegan puntualmente a la entidad y que, pese a ajustes de la Federación, el presupuesto estatal se mantiene íntegro; destacó que Tamaulipas ocupa el séptimo lugar nacional en cumplimiento de convenios de colaboración con la SHCP

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

REYNOSA, Tam.- Las participaciones federales han llegado de manera puntal a Tamaulipas, afirmó el Secretario de Finanzas, quien aclaró que no se han presentado recortes.

Carlos Irán Ramírez González, explicó que la Federación lleva a cabo ajustes durante el año, pero hasta hoy, esta situación no ha afectado a los recursos que llegan de manera puntal a la entidad.

“Hay que acordarnos que hacen ellos un ajuste a las participaciones federales, pero en ningún momento hemos tenido una reducción, lo que pasa es que van haciendo un ajuste de las participaciones federales, pero el presupuesto sigue íntegro”, señaló.

El encargado de mantener las finanzas sanas en Tamaulipas, comentó que ahora lo que se busca es fortalecer las acciones de recaudación y el cumplimiento, como obliga los convenios.

“La Secretaría de Hacienta (y Crédito Público), calificó al Gobierno de Tamaulipas en materia de cumplimiento de los convenios que tiene en colaboración con ellos, hablando del anexo 8 y anexo 5”.

El funcioanrio se refirió a los anexos del convenio de colaboración administrativa en materia federal que celebra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en su caso con el Gobierno de Tamaulipas.

Explicó que en este marco, la entidad se colocó en el lugar número siete a nivel nacional en cumplimiento de los estándares que obliga este tipo de convenios de colaboración.

“Estamos entre los mejores diez como estado y en ese sentido vamos a seguir trabajando”, apuntó el titular de Finanzas, quien señaló que los estímulos fiscales que ampliaron hasta el 30 de mayo, ayudará a mantener los buenos resultados.

“Vamos cumpliendo las expectativas del presupuesto con las metas que tenemos; podemos dar este tipo de estímulos fiscales a las personas porque las finanzas están bien y esto se tiene que ver reflejado en los bolsillos de las y los tamaulipecos”.

Ramírez González reiteró que el buen manejo de las finanzas estatales permite ofrecer este tipo de Decretos por parte del Gobernador, que estimula el ciumplimiento con estímulos fiscales.