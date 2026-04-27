Flor Vigna derrota a Alana Flores en Supernova Génesis 2026

Tras la derrota, la mexicana Alana Flores anunció su retiro del boxeo semiprofesional.

Supernova Génesis 2026 tuvo como clímax la pelea estelar entre Alana Flores y Flor Vigna en la Arena Ciudad de México.

Pactado a cuatro rounds en peso superpluma, el combate en Supernova Génesis ofreció entradas espectaculares: la argentina llegó con dos cinturones y cantando rumbo al ring, mientras la mexicana apareció en un vocho tuneado con mariachi.

Tras un duelo parejo, los jueces dieron la victoria por decisión unánime a Flor Vigna, quien terminó con el invicto de Alana Flores.

Tras la derrota, la mexicana Alana Flores anunció su retiro del boxeo semiprofesional.

Alana Flores vs Flor Vigna pelean en Supernova Génesis 2026

La pelea estelar de Supernova Génesis 2026 fue protagonizada por Alana Flores y Flor Vigna en la Arena Ciudad de México. Pactada a cuatro rounds en peso superpluma.

Enfundada en un equipo blanco, la argentina Flor Vigna interpretó una canción camino al ring, con una bandera fusionada de México y si país de origen.

Una gran entrada de Flor Vigna que llegó con dos cinturones en su poder para retar a Alana Flores.

Alana Flores ingresó arriba de un vocho tuneado, con los acordes del mariachi y la música de Rocky acompañándola en la Arena Ciudad de México.

Alana Flores vs Flor Vigna: rounds parejos en la pelea de Supernova Génesis 2026

Alana Flores salió a defender su invicto de cuatro peleas ante Flor Vigna en el combate estelar de Supernova Génesis 2026.

Alana Flores y Flor Vigna no perdieron el tiempo y se lanzaron al ataque desde el primer round, con la mexicana peleando en corto y la argentina intentando imponer su mayor alcance,

En el segundo round, Flor Viga conectó los mejores golpes, poniendo freno a los ataques de Alana Flores.

Alana Flores vs Flor Vigna: la pelea se fue a la decisión

El tercero y cuarto round de la pelea en Supernova Génesis 2026 encontraron a dos peleadoras fatigadas, con una Alana Flores y Flor Vigna defendiendo sus invictos.

Todo quedó en las manos de los jueces, quienes tuvieron que aplicarse a fondo para definir a la ganadora.

Alana flores se despidió del boxeo

Alana Flores confirmó al final de la pelea en Supernova Génesis 2026, que fue la última que tuvo en el boxeo.

La influencer comentó que el boxeo es un estilo de vida que por el momento no puede realizar, y por esa razón cierra esa etapa de su vida.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS