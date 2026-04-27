Iniciará Mayo con frío y lluvias

Esta semana pegará ola de calor y frente frío para fin de semana

Por. Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La intensa onda de calor que ha generado un ambiente extremo en los últimos días en Tamaulipas ya tiene fecha de salida.

De acuerdo con proyecciones meteorológicas, las condiciones extremas comenzarán a ceder hacia el jueves 30 de abril, dando paso a un cambio significativo en el clima a partir del inicio de mayo.

Estos modelos indican que el viernes 1 de mayo ingresará un frente frío al norte y noreste del país, fenómeno que no solo pondrá fin al ambiente caluroso, sino que además abrirá la puerta a lluvias en plena transición hacia la temporada húmeda.

Para Tamaulipas, los efectos se sentirán de forma gradual.

Y es que se prevé que el descenso en las temperaturas comience a notarse el sábado 2 de mayo en las regiones norte y centro del estado, mientras que el sur experimentará este cambio hasta el domingo 3.

Este ajuste en las condiciones atmosféricas no llega solo, pues especialistas apuntan a que el arranque de mayo estará acompañado por precipitaciones oportunas, un indicio de que el comportamiento climático podría alinearse con el inicio de la temporada de lluvias que se consolida en junio.

Tras varios días de calor persistente, el ingreso de este frente frío representa un respiro para la entidad, con temperaturas más moderadas y la posibilidad de lluvias que podrían beneficiar distintos sectores, particularmente el campo.