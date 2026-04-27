Investigan muerte de dos hermanos en colonia Ampliación Linda Vista de Victoria

Las víctimas presentaban múltiples heridas por arma blanca, por lo que las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes.

Por Alfredo Peña

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Dos hermanos fueron hallados sin vida la madrugada del lunes en la calle Aurora, en la colonia Ampliación Linda Vista en ciudad Victoria.

Las víctimas presentaban múltiples heridas por arma blanca, por lo que las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la información recopilada, los hechos ocurrieron alrededor de las 04:30 horas, cuando familiares solicitaron auxilio.

Al lugar acudieron elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, quienes al revisar a ambas personas confirmaron que ya no presentaban signos vitales.

Datos preliminares indican que los dos hombres tenían diversas heridas en el rostro y el abdomen.

Hasta el momento, la principal línea de investigación apunta a que las muertes ocurrieron durante una riña.