“MC no tiene nada para nadie”; descartan candidatura de Mario Leal en Tampico

El coordinador regional de Movimiento Ciudadano, Edgar Treviño Martínez señaló que no existen acercamientos formales, ni definiciones en curso

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

En medio de versiones que circulan en redes sociales sobre posibles aspirantes a la alcaldía de Tampico, el coordinador regional de Movimiento Ciudadano, Edgar Treviño Martínez, atajó los rumores: “no hay nada para nadie”.

Lo anterior, luego de que se mencionara al político, Mario Leal Rodríguez como presunto abanderado del partido rumbo a la próxima elección local.

Treviño Martínez señaló que no existen acercamientos formales, ni definiciones en curso.

“Por lo pronto son rumores, aprovechan la circunstancia a nivel nacional de Movimiento Ciudadano; nosotros estamos enfocados. La dirigencia estatal dice son falsos los acercamientos… Tampico va a tener un buen candidato que va a representar a Movimiento Ciudadano, no son los tiempos… son rumores; sí ha habido de parte de otros actores políticos, el personaje que salió ayer, no… se rumoró que era Mario Leal, conmigo y la dirigencia estatal no ha habido este acercamiento”

El dirigente regional expresó que recientemente se reunió con el líder estatal de MC, Roberto Lee, sin que en dicho encuentro se abordaran temas de candidaturas o perfiles para la contienda municipal.

“Roberto Lee, tuvimos una reunión junto con la dirigencia nacional y no se ha hablado de esos temas; son rumores como ustedes bien lo mencionan, la marca está en el mejor momento y los actores políticos a veces quieren sacar alguna raja política”

Treviño Martínez indicó que Movimiento Ciudadano mantiene abiertas sus puertas a candidaturas ciudadanas, pero aclaró que cualquier interés debe formalizarse ante las dirigencias municipales y estatal, en los tiempos correspondientes.

Reiteró que el partido continuará trabajando bajo sus principios y que será más adelante cuando se definan los perfiles que competirán en el proceso electoral.