¿Murió David Wilcock? Esto es lo que se sabe del investigador de OVNIs

El investigador del fenómeno OVNI, David Wilcock, murió a los 53 años tras enviar crípticos mensajes.

Se dio a conocer la muerte del famoso investigador de OVNIs, David Wilcock a los 53 años de edad.

Según la oficina del sheriff del condado de Boulder, Colorado, Estados Unidos, David Wilcock se habría suicidado.

En los reportes, agentes respondieron a una llamada al 911 alrededor de las 10:44 a.m. del 20 de abril sobre un hombre en crisis de salud mental, pues se encontraba fuera de una residencia con un arma, tras llegar la policía David Wilcock ya se había matado.

Muerte del investigador de OVNIs, David Wilcock que sorprendió a la comunidad y fans que lo seguían, pues algunos sospecha de conspiración o algo inexplicable por una fuerte razón.

🚨 Tragic news: David Wilcock, 53, prominent UFO researcher, author & disclosure advocate has reportedly died by suicide on April 20, 2026 near Nederland, Colorado. Boulder County Sheriff’s Office: Deputies responded to a 911 call at ~10:44 a.m. on Ridge Road. A man in mental… pic.twitter.com/1un10zeWaM — Interstellar (@InterstellarUAP) April 21, 2026

Amigos y seguidores no creen en el suicidio de David Wilcock

La muerte del investigador de OVNIs, David Wilcock ha consternado a su comunidad, tanto que amigos y seguidores no creen en que se haya suicidado.

Esto con la firme idea con la cual David Wilcock siempre se expresó, pues el investigador de OVNIs decía amar la vida, pues esta era un regalo.

Asimismo, otros más ven conspiración en la muerte de David Wilcock ya que en el último programa que transmitió el investigador de OVNIs habló sobre científicos de la NASA y que desaparecen y aparecen muertos.

David Wilcock se habría despedido antes de suicidarse

Otro de los detalles que llama la atención sobre la muerte del investigador de OVNIs, David Wilcock es que al parecer se habría despedido antes de suicidarse.

Pues en una publicación del 18 de abril en sus redes sociales y tan solo 2 días antes de su muerte, David Wilcock se disculpó al no tener certeza sobre poder grabar su siguiente programa debido a “algunas cosas muy intensas ocurriendo este fin de semana”.

Sin embargo, lo que llama la atención es que en su mensaje David Wilcock dijo que quería hacerles saber el amor y aprecio que les tenía a amigos y seguidores, palabras que fueron tomadas como una despedida.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS