Piden frenar destrucción de la explanada del Paseo Méndez en Victoria

Vecinos y usuarios del Paseo Méndez denunciaron daños en la explanada ubicada frente al monumento a los Niños Héroes

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Vecinos y usuarios del Paseo Méndez denunciaron daños en la explanada ubicada frente al monumento a los Niños Héroes, luego de que el pasado domingo, durante una carrera organizada por Grupo Gallardo, se colocaran lonas sujetadas mediante perforaciones realizadas directamente sobre el concreto estampado, dejando visibles afectaciones en varios puntos de esta área recreativa.

De acuerdo con los señalamientos, para instalar las estructuras se realizaron agujeros en la superficie de la explanada, una práctica que causó molestia entre deportistas y familias que frecuentan este espacio, ya que consideran que se dañó infraestructura pública recientemente rehabilitada y que forma parte de uno de los sitios más representativos de Ciudad Victoria.

Además del deterioro visual, especialistas advierten que perforar concreto estampado provoca daños estructurales, ya que rompe la capa protectora del material, permite filtraciones de humedad y genera microfracturas que con el tiempo pueden derivar en desprendimientos y desgaste acelerado. A esto se suma que las reparaciones con mezcla convencional no restituyen la apariencia original del piso, dejando marcas permanentes en la explanada.

La normativa vigente establece que este tipo de intervenciones sin autorización puede derivar en sanciones administrativas. El Reglamento de Construcciones para el Estado de Tamaulipas señala que cualquier alteración o uso de la vía pública requiere permiso previo, y quien cause daños está obligado a reparar el área afectada o cubrir los costos de restauración.

Asimismo, el Reglamento de Imagen Urbana de Victoria contempla multas por dañar bienes de uso común y alterar la infraestructura urbana. Dependiendo de la gravedad, las sanciones económicas pueden ir de 10 a 100 UMAs, es decir, entre aproximadamente mil 100 y más de 11 mil pesos, además del pago de la reparación técnica especializada del concreto estampado, cuyo costo es considerablemente mayor al de un resane común.

Usuarios del Paseo Méndez hicieron un llamado a las autoridades municipales para investigar lo ocurrido durante este evento deportivo, determinar responsabilidades y evitar que este tipo de prácticas se repitan, al señalar que proteger la infraestructura pública es fundamental para conservar en buen estado uno de los espacios recreativos más importantes de la capital tamaulipeca.