27 abril, 2026

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Presentan cargos contra Cole Allen por presunto intento de asesinato de Donald Trump en cena de corresponsales

Esta tarde se hizo oficial la lista de cargos en contra de Cole Allen, quien protagonizó el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado
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Esta tarde se hizo oficial la lista de cargos en contra de Cole Allen, quien protagonizó el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado:

Posesión de armas
Atacar a un oficial de la ley
Intento de asesinar al presidente de Estados Unidos

De acuerdo a lo informado por agencias de noticias internacionales, el hombre acusado del tiroteo en una gala de medios a la que asistió el presidente estadounidense Donald Trump fue procesado el lunes en un tribunal bajo cargos de intentar asesinar al mandatario y por dos delitos relacionados con armas de fuego.

Cole Allen, de 31 años, enfrenta una condena de hasta cadena perpetua si es declarado culpable de intentar matar a Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el sábado en Washington.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO

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