Refuerzan vigilancia sanitaria en mercados de Tampico por altas temperaturas

Las acciones se realizan en coordinación con la COEPRIS, enfocándose principalmente en áreas como mariscos y embutidos

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO,TAM,. Ante sensaciones térmicas que alcanzaron entre 37 y hasta 42 grados centígrados durante el domingo y lunes, autoridades sanitarias intensifican la vigilancia en locales de alimentos dentro de los mercados municipales, con especial atención en productos de mayor riesgo.

El director de Mercados del Ayuntamiento de Tampico, Aurelio Cantú Díaz, informó que estas acciones se realizan en coordinación con la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), enfocándose principalmente en áreas como mariscos y embutidos.

“El día de ayer llegó hasta 42 grados la sensación térmica y sí efectivamente en un conjunto, en un acuerdo, trabajo en equipo con COEPRIS, doctor Berumen, están haciendo ellos las verificaciones a todos los locales que expenden alimentos, especialmente área de mariscos, embutidos, lugares en donde la comida tiene cierto riesgo”

El funcionario adelantó que como parte de las gestiones municipales, se prevé la entrega de constancias sanitarias sin costo a cerca de 350 locatarios del mercado gastronómico de Tampico, en los primeros días de mayo.

“El día 8 tentativamente tenemos programada ya la entrega en un evento que vamos a hacer aquí en la explanada, la entrega de constancias que no se habían entregado, pero ellos están cumplidos y han llevado su reglamentación correcta… constancias sanitarias, estamos hablando, el día de la reunión fueron 342 personas en este mercado; anteriormente en los demás mercados un número menor”

Cantú Díaz aseguró que las y los comerciantes dedicados a la venta de alimentos cumplen con la normativa sanitaria vigente, al tiempo que reiteró que la supervisión se mantiene activa para prevenir riesgos a la salud de la población ante las altas temperaturas.