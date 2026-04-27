Suspende SET clases en 23 escuelas de la frontera por hechos violentos

La suspensión de clases se determinó con base en los reportes emitidos por las instancias de seguridad y en coordinación con autoridades estatales

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas suspendió clases este lunes en al menos 23 planteles de municipios fronterizos, como medida preventiva tras los hechos violentos registrados durante la madrugada en Reynosa y zonas cercanas, informó el titular de la dependencia, Miguel Ángel Valdez García.

El funcionario estatal detalló que las suspensiones se concentraron principalmente en los municipios de Camargo, Díaz Ordaz y Miguel Alemán, aunque precisó que la cifra aún estaba en actualización durante las primeras horas del día.

“Camargo y Díaz Ordaz 7, en Miguel Alemán ahí todavía no tengo el reporte, pero hablaban de 4, son más o menos alrededor de 23; 23 ya se va a normalizar, no hubo ningún riesgo y ya se empezó otra vez”, explicó.

El titular de la SET subrayó que la suspensión de clases se determinó con base en los reportes emitidos por las instancias de seguridad y en coordinación con autoridades estatales, con el objetivo de garantizar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo antes de reanudar actividades en las aulas.

“Ya informó la vocería de seguridad que está controlado, pero seguimos revisando la información que está llegando sobre la suspensión de actividades escolares”, declaró el secretario, al indicar que conforme se normalice la situación, los planteles retomarán operaciones.

Durante la misma entrevista, Valdez García destacó que Tamaulipas ha logrado contener de manera efectiva las amenazas virales en planteles escolares, gracias a la aplicación de protocolos preventivos activados oportunamente en secundarias de la entidad. “En Tamaulipas es de los estados que más lo contuvo, fueron 23 secundarias; en otros estados se paralizaron más de 700 escuelas”, afirmó.

Explicó que la estrategia de atención contempla la notificación inmediata, identificación del alumno involucrado, reporte a las autoridades de seguridad, citatorio a madres y padres de familia, así como suspensión temporal en los casos necesarios. “Se sensibiliza a la comunidad para no jugar con estos temas, porque pueden provocar pánico innecesario, aunque ya se logró contener completamente esta situación reciente”, concluyó.