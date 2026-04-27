Tamaulipas tendrá menos lluvias y más posibles olas de calor: PC

Se mantienen listos los operativos para mitigar los efectos del calor, incluyendo la posible instalación de puntos de hidratación en coordinación con distintas dependencias

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Aunque las proyecciones meteorológicas apuntan a una temporada de Huracanes y Ciclones 2026 menos lluviosa, autoridades de Protección Civil en Tamaulipas no descartan escenarios cambiantes y llaman a la población a prepararse tanto para la temporada de ciclones como para intensas olas de calor.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que, de acuerdo con análisis de su área de meteorología y datos del Servicio Meteorológico Nacional, el comportamiento de este 2026 no se perfila como particularmente lluvioso entre junio a noviembre.

Sin embargo, advirtió que las condiciones climáticas pueden modificarse, por lo que existe la expectativa de que se registren precipitaciones suficientes en la entidad, ante la necesidad de agua que enfrenta Tamaulipas.

“El clima es cambiante, y aunque las proyecciones indican que no será una temporada tan lluviosa, esperamos que nos llegue lluvia abundante, porque es algo que necesitamos”, señaló.

En paralelo, destacó que el estado también se prepara para enfrentar posibles incrementos significativos en las temperaturas a largo plazo, con lo que pudieran ser posibles nuevas ondas de calor.

A corto plazo, el funcionario estatal expuso pronósticos que anticipan máximas de hasta 46 grados centígrados en la región cañera, mientras que en la zona centro se esperan valores entre los 42 y 44 grados.

Y ante este panorama, indicó que se mantienen listos los operativos para mitigar los efectos del calor, incluyendo la posible instalación de puntos de hidratación en coordinación con distintas dependencias, siguiendo instrucciones del gobierno estatal.

Asimismo, exhortó a la población a tomar medidas preventivas, como mantenerse hidratados, consumir agua y sueros, vestir ropa clara y utilizar protección como gorras o sombreros.

Subrayó también la importancia de evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, un llamado dirigido particularmente a trabajadores de la construcción y personas que realizan actividades al aire libre.

En el ámbito educativo, recomendó limitar las actividades físicas en horarios de mayor radiación solar, a fin de prevenir afectaciones a la salud de estudiantes.

El funcionario agregó que, si bien el pronóstico inmediato contempla altas temperaturas durante la semana, se prevé un ligero descenso hacia el fin de semana con la posible entrada de un frente frío.

Para finalizar, González de la Fuente puntualizó que, aunque los efectos de fenómenos meteorológicos suelen impactar con mayor fuerza en regiones costeras y del sur del estado, todo Tamaulipas es susceptible a resentir sus consecuencias, por lo que insistió en la importancia de la prevención y la atención a las recomendaciones oficiales.