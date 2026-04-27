Toma precauciones: bancos no abrirán el 1 de mayo en México

El 1 de mayo de 2026 será feriado obligatorio; bancos cerrarán en todo el país, pero reanudarán servicio normal el sábado 2 de mayo siguiente

El próximo viernes 1 de mayo de 2026, con motivo del Día del Trabajo, se considera un día feriado obligatorio, lo que implica la suspensión de diversas actividades a nivel nacional, incluyendo las actividades bancarias, en El Heraldo de México te compartimos los detalles para que no se te pase.

De acuerdo con lo dispuesto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), todas las entidades financieras del país deberán permanecer cerradas y suspender sus servicios este viernes 1 de mayo. Esto significa que bancos como Banamex, Santander, BBVA, Banorte, HSBC, Scotiabank e Inbursa, entre otros, no operarán.

Aunque el feriado es en viernes, los bancos no tendrán un «puente» extendido, las sucursales que regularmente ofrecen servicio los sábados continuarán operando de manera habitual el 2 de mayo, ya que esta fecha no está marcada como día inhábil en el calendario oficial.

¿Cómo puedo hacer trámites bancarios este viernes 1 de mayo?

Debido a esto se recomienda a los usuarios tomar las medidas necesarias para evitar multas o recargos en sus pagos por lo que es fundamental revisar los estados de cuenta y las fechas límite de los servicios pendientes. Si se requiere realizar un pago directamente en ventanilla, este deberá efectuarse en días previos o posteriores al feriado, aunque hay otras opciones para realizar trámites bancarios.

Cajeros Automáticos: La mayoría de las instituciones bancarias mantienen operativos sus cajeros automáticos, permitiendo a los usuarios realizar depósitos en efectivo o disponer de dinero.

Banca Digital: Las aplicaciones y plataformas de banca en línea no están sujetas a la suspensión de servicios, por lo que se podrán realizar transferencias bancarias y pagos de forma habitual.

¿Qué días de 2026 estarán cerrados los bancos?

1 de enero: Año Nuevo.

2 de febrero: Primer lunes de febrero (conmemoración del 5 de febrero).

16 de marzo: Tercer lunes de marzo (conmemoración del 21 de marzo).

2 y 3 de abril: Jueves y Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajo.

16 de septiembre: Día de la Independencia.

2 de noviembre: Día de Muertos.

16 de noviembre: Tercer lunes de noviembre (conmemoración del 20 de noviembre).

12 de diciembre: Día del Empleado Bancario.

25 de diciembre: Navidad.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO