Trabajadores expuestos a las altas temperatuas deben hacer pausas en sus actividades

El pasado domingo, la sensación térmica se disparó en la zona, rebasando los 40 grados.

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Pausas cada 20 minutos en sus actividades, deben realizar aquellos trabajadores expuestos a las altas temperaturas para no sufrir golpes de calor.

Carlos Juárez del Angel, director del distrito de salud para el bienestar número 12, señaló que hasta el momento no se han presentado casos de golpes de calor pero recomendó hidratarse de manera constante.

El pasado domingo, la sensación térmica se disparó en la zona, rebasando los 40 grados.

«Recomendamos a la ciudadanía no exponerse a las altas temperaturas en los horarios pico, las personas que por alguna situación tengan que trabajar les recordamos que deben de tomar distintas pausas al menos cada 20 minutos, pausar su actividad y sobre todo hidratarse con sales orales», indicó.

«La Secretaría de Salud está difundiendo en todos los centros de salud estas recomendaciones y también estamos proporcionando sobres de sales orales para que se estén hidratando», explicó.

Quienes más se deshidratan son los menores de 5 años, mayores de 60 y quienes tienen una enfermedad agregada como diabéticos, hipertensos, entre otros.