Tragedia ferroviaria en Indonesia: choque de trenes deja víctimas mortales cerca de Yakarta

De acuerdo con la prensa internacional, un tren de larga distancia impactó contra una unidad de cercanías en la provincia de Java Occidental

Este lunes 27 de abril, un trágico choque de trenes en Indonesia dejó al menos dos personas muertas y múltiples heridos en las inmediaciones de la estación Bekasi Timur, en la provincia de Java Occidental.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 20:40 horas (hora local), movilizando a cuerpos de emergencia para atender a las víctimas atrapadas entre los fierros retorcidos.

🇮🇩 BREAKING: Two trains have collided at Bekasi Timur Station in Indonesia. Local reports say a KRL commuter service was struck by an intercity train on the same line, causing significant damage to carriages and major disruption to services. Emergency response teams attended… pic.twitter.com/8BRuG7BYYY — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 27, 2026

¿Cómo sucedió el fatal choque de trenes en Indonesia?

De acuerdo con la prensa internacional, la colisión se produjo cuando un tren de larga distancia, identificado como el Argo Bromo Anggrek, ingresó a la vía 1 de la mencionada estación, la cual ya estaba ocupada por un tren eléctrico de cercanías (Commuter Line). El impacto fue por alcance, dejando la parte trasera del convoy de pasajeros de cercanías completamente destrozada mientras este se encontraba detenido con destino a Cikarang.

Varios pasajeros relataron momentos de auténtico terror durante el impacto. El estruendo se escuchó a varios metros de distancia, provocando que voluntarios y el personal de seguridad de la estación actuaran de inmediato para evacuar a las personas que quedaron atrapadas. El caos se apoderó de la zona mientras las autoridades ferroviarias confirmaban la magnitud del siniestro en una de las rutas más transitadas que conectan con la capital, Yakarta.

Informasi awal gangguan kereta 27 Apr 2026 pk 20.55

KA Argo Bromo Anggrek 4 rute Gambir – Surabaya Pasarturi head to head tumburan dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur (BKST)

Sehingga sementara jalur kereta belum dapat dilalui

*M4 pic.twitter.com/MiQqEq26T9 — Komunitas Sahabat Kereta (@sahabat_kereta) April 27, 2026

Saldo de víctimas y operativo de emergencia en Bekasi

Según medios locales, el vocero de la empresa ferroviaria estatal KAI, Franoto Wibowo, confirmó que al menos dos pasajeros perdieron la vida en los hospitales cercanos tras ser rescatados de los escombros. Aunque no se ha proporcionado una cifra oficial de heridos totales por el choque de trenes en Indonesia, diversos reportes indican que varias personas presentan lesiones de consideración y fueron trasladadas de urgencia en una de las 20 ambulancias desplegadas en el lugar.

El operativo de rescate contó con el apoyo fundamental de efectivos militares, cuerpos de bomberos y la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate. Las imágenes del sitio muestran a los equipos de emergencia utilizando camillas y equipo especializado para liberar a los tripulantes del tren de cercanías, cuya estructura resultó ser la más afectada por la fuerza del impacto contra la locomotora de larga distancia.

Investigaciones y estado del servicio ferroviario

Respecto a las causas del choque de trenes en Indonesia, la vicepresidenta de KAI Commuter, Karina Amanda, señaló que aún es prematuro determinar si se trató de una falla técnica o un error humano en la señalización. Por ello, se inició una investigación exhaustiva en coordinación con el Comité Nacional de Seguridad en el Transporte (KNKT) para determinar la cronología exacta y deslindar responsabilidades por este lamentable hecho.

🇮🇩 | URGENTE: Dos trenes han chocado en Yakarta, Indonesia. Se reportan múltiples víctimas mientras se observa un conjunto de trenes KRL completamente destruido. pic.twitter.com/Ex4RvwFeJo — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 27, 2026

Por lo pronto, la operadora ferroviaria informó que el servicio en la línea Bekasi opera de manera limitada, cubriendo únicamente el trayecto hasta la estación de Bekasi y suspendiendo temporalmente el tramo hacia Cikarang. La empresa ofreció sus condolencias a las familias afectadas y aseguró que se hará cargo de los gastos médicos derivados del choque de trenes en Indonesia.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS