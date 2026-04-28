Anuncia PC Tampico conato de incendio en el DIF y primaria José María Gajá

Se realizará un ejercicio simultáneo durante el Simulacro Nacional 2026 este 6 de mayo a las 11:00 horas

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Con un conato de incendio derivado de un aparente cortocircuito en las oficinas del DIF municipal, así como la evacuación de aproximadamente 400 alumnos de la primaria “José María Gajá”, se llevará a cabo un ejercicio simultáneo durante el Simulacro Nacional 2026, informó el director de Protección Civil Tampico, José Antonio Marín Flores.

El simulacro se desarrollará el próximo miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas en los inmuebles ubicados sobre la calle Cristóbal Colón, entre Altamira y Emilio Carranza, donde además se contempla la evacuación de 11 comercios cercanos hacia la Plaza de Armas.

«En este simulacro del ejercicio de Tampico participará con dos inmuebles coordinados: la primaria José María Gajá y el inmueble que ocupa el DIF municipal; son dos inmuebles que están colindando por la calle Colón y se realizará este simulacro de manera simultánea a las 11 horas del próximo 6 de mayo»

El funcionario dijo que el ejercicio es convocado a nivel nacional por la Coordinación Nacional de Protección Civil y que, de manera simultánea, se enviará un mensaje a teléfonos celulares con la leyenda: “Esto es un simulacro”.

Recordó que en 2025 participaron 183 inmuebles en el primer simulacro del 29 de abril y 207 en el segundo del 19 de septiembre, con una suma de más de 20 mil personas involucradas.

«Estos resultados reflejan el compromiso de la ciudadanía tampiqueña y de los sectores por la prevención y la gestión de riesgo»

Para este año, se prevé un despliegue operativo de más de 500 elementos entre Protección Civil, Bomberos, Tránsito, personal municipal y medios de comunicación.

Se cerrará la calle Cristóbal Colón entre Altamira y Emilio Carranza, así como el cruce con Fray Andrés de Olmos, con apoyo de Tránsito y Vialidad.

Marín Flores exhortó a la población a no alarmarse ante el sonido de alertamiento, ya que se trata únicamente de un ejercicio preventivo sin riesgo real.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a registrarse en el sitio oficial: simulacronacional. sspc.gob.mx/simulacromayo2026

del Simulacro Nacional 2026 para obtener una constancia de participación.