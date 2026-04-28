Arrestan a 22 monjes budistas en Sri Lanka tras decomiso de más de 100 kilos de droga en aeropuerto

Las investigaciones preliminares apuntan a que la operación fue coordinada por tres monjes de un templo en Jamburaliya, en las afueras de Colombo

Las autoridades de Sri Lanka informaron la detención de 22 monjes budistas en el aeropuerto internacional de Colombo, luego de descubrir que transportaban en sus maletas un total de 112 kilogramos de sustancias ilícitas. El operativo, realizado por la Oficina de Narcóticos de la Policía (PNB), se llevó a cabo la noche del sábado tras la llegada del grupo procedente de Tailandia.

De acuerdo con el portavoz de Aduanas, cada uno de los monjes portaba alrededor de cinco kilos de material vegetal sospechoso de ser droga, lo que en conjunto sumó más de un centenar de kilos. La operación fue posible gracias a información confidencial recibida previamente por la PNB, lo que permitió que tanto los pasajeros como su equipaje quedaran bajo custodia inmediatamente después de aterrizar.

El material estaba empaquetado en bolsas transparentes y oculto en dobles fondos de las maletas, lo que evidencia un intento de contrabando cuidadosamente preparado.

Prisión preventiva y proceso judicial

Tras su detención, los 22 monjes fueron presentados ante el Tribunal de Magistrados de Negombo, ciudad ubicada al oeste del país. El juez ordenó prisión preventiva por siete días, periodo en el que serán interrogados nuevamente para esclarecer los detalles de la operación.

🚨 Detenidos 22 monjes budistas en Sri Lanka tras el hallazgo de 110 kg de cannabis ocultos en su equipaje. Las autoridades lo han calificado como el mayor decomiso de este tipo de droga en la historia del Aeropuerto Internacional Bandaranaike. Asimismo, investigan la posible… pic.twitter.com/Pa8wCri1o7 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 28, 2026

Fuentes policiales citadas por el medio local The Daily Mirror señalaron que las investigaciones preliminares apuntan a que la operación fue coordinada por tres monjes de un templo en Jamburaliya, en las afueras de Colombo. Ellos habrían reclutado a otros 19 participantes mediante contactos en redes sociales, particularmente a través de Facebook.

Valor de la droga incautada

El cargamento incautado, compuesto por cannabis Kush y hachís, tiene un valor estimado superior a los 1.100 millones de rupias, equivalentes a unos 3,6 millones de dólares. La magnitud del hallazgo refleja la dimensión del tráfico de drogas en la región y la participación de redes organizadas que operan incluso bajo la apariencia de instituciones religiosas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance de la red y establecer si existen vínculos con organizaciones internacionales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR