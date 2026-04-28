Asesinan a puñaladas a hermanos

Tragedia en la colonia Ampliación Linda Vista: hallan los cuerpos sin vida de dos hombres con heridas en el rostro y abdomen

Por. Alfredo Peña

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Dos hermanos fueron hallados sin vida la madrugada del lunes en la calle Aurora con Vallecitos, en la colonia Ampliación Linda Vista en Ciudad Victoria. Las víctimas presentaban múltiples heridas por arma blanca, por lo que las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la información recopilada, los hechos ocurrieron alrededor de las 04:30 horas, cuando familiares y vecinos solicitaron auxilio. Al lugar acudieron elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, quienes al revisar a ambas personas confirmaron que ya no presentaban signos vitales.

Datos preliminares indican que los dos hombres tenían diversas heridas en el rostro y el abdomen. Hasta el momento, la principal línea de investigación apunta a que las muertes ocurrieron durante una riña y cuyo responsable se retiró del lugar.

De manera preliminar trascendió que una persona ingresó al hospital presentando heridas por arma blanca, por lo que la policía indaga si tiene relación con la muerte de los dos hermanos.