Avanza homologación del feminicidio en México; pasa al Senado

Diputados aprueban reforma para homologar feminicidio en México; iniciativa de Sheinbaum pasa al Senado para concluir proceso.

Con 27 votos de las 32 legislaturas estatales, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para homologar el delito de feminicidio en México.

La secretaria de la Mesa Directiva, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, anunció que el proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum será enviado al Senado para concluir el proceso legislativo.

La iniciativa establece bases uniformes para tipificar, investigar y sancionar feminicidios, con penas de 40 a 70 años de prisión, y otorga 180 días para expedir la Ley General correspondiente.

Los Congresos locales que aprobaron la reforma para homologar el delito de feminicidio son:

Aguascalientes

Baja california

Baja california sur

Campeche

Chiapas

Colima

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Michoacán de ocampo

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz de Ignacio de la llave

Yucatán

Zacatecas

Ciudad de México

Acaba de realizarse en el @Mx_Diputados la declaratoria de 27 entidades que han aprobado la reforma al delito de feminicidio. Pasa al @senadomexicano pic.twitter.com/gmELwlbVzJ — Candelaria Ochoa (@CandeOchoaA) April 28, 2026

¿Qué plantea la iniciativa para homologa el delito de feminicidio en México?

La propuesta impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad, que reforma el artículo 73 de la Constitución Mexicana, establece bases homogéneas para tipificar, investigar, perseguir y sancionar el feminicidio en México.

Esta reforma pretende eliminar las diferencias en la definición de feminicidio entre estados, por lo que toda muerte violenta de una mujer deberá ser investigada inicialmente bajo el protocolo de feminicidio.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS