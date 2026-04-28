Ciudad Madero celebrará su 102 aniversario con ceremonia cívica y entrega de la Medalla al Mérito “Candelario Garza”

A 102 años de su fundación, Ciudad Madero es reflejo del esfuerzo, la unidad y la historia de su gente, una tierra que ha sabido crecer con identidad propia

POR OSCAR FIGUEROA

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD MADERO, TAM.- En el marco del 102 aniversario de la fundación de Ciudad Madero, el Gobierno Municipal, encabezado por el presidente municipal Erasmo González Robledo, llevará a cabo una ceremonia conmemorativa que resalta el orgullo, la historia y la identidad de este importante municipio del sur de Tamaulipas.

A 102 años de su fundación, Ciudad Madero es reflejo del esfuerzo, la unidad y la historia de su gente, una tierra que ha sabido crecer con identidad propia, impulsada por su vocación de trabajo y su papel clave en el desarrollo del sur de Tamaulipas.

Como parte de esta significativa fecha, se realizará la entrega de la Medalla al Mérito “Candelario Garza”, el máximo reconocimiento que otorga el R. Ayuntamiento a ciudadanas y ciudadanos que se han distinguido por sus aportaciones en ámbitos como la investigación, el profesionalismo, el descubrimiento y el servicio a la comunidad.

La ceremonia se efectuará el próximo viernes 1 de mayo a las 11:00 horas, en el Auditorio “Américo Villarreal Guerra”, donde se contará con la participación de la cronista de la ciudad, Lic. Carolina Infante Pacheco, así como la presencia de autoridades estatales y municipales, en un acto solemne que honra las raíces y el desarrollo de Ciudad Madero.

Durante su mensaje, el presidente municipal destacó que esta conmemoración representa una oportunidad para reconocer el legado de generaciones que han contribuido al crecimiento del municipio, consolidándolo como una ciudad con historia, tradición y vocación de progreso.

En esta edición, se recibieron dos propuestas para la Medalla “Candelario Garza”, mismas que serán evaluadas por un jurado integrado por servidores públicos del Gobierno Municipal, quienes tendrán la responsabilidad de definir a la persona que será reconocida en esta importante ceremonia.

Cabe señalar que la convocatoria permaneció abierta del 13 al 24 de abril del presente año, estableciendo lineamientos claros para la postulación de candidatas y candidatos, privilegiando la trayectoria, el compromiso social y la aportación al desarrollo de la comunidad maderense.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Ciudad Madero reafirma su compromiso de fortalecer los valores cívicos, preservar la memoria histórica y reconocer a quienes, con su esfuerzo y dedicación, continúan construyendo el presente y futuro de esta ciudad.